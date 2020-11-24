Присяжные оправдали кубанца, который признался в убийстве девочки. Он сам рисовал на гаражах схемы, где закопал тело

Суд 24 ноября рассмотрел дело против кубанца, который в начале года признался в убийстве пропавшей в 2016 году девочки

Напомним, в июне 2016 года в поселке Звезда Ленинградского района пропала восьмилетняя девочка. Отчим подвез ее, она пошла по направлению к дому, но по дороге исчезла.

В конце января 2020 года в одном из соседних населенных пунктов на нескольких зданиях появились схемы, сообщающие о местонахождении останков ребенка. По указанному адресу следователи нашли останки, а затем установили причастность 63-летнего местного жителя к убийству.

Мужчина сознался в преступлении и рассказал, что девочка забегала к нему во двор, чем отвлекала от работы. Тогда он ударил ее молотком по голове и убил. Чтобы скрыть преступление, местный житель вывез тело в соседний поселок и закопал. Он также признался, что сам оставлял схемы.