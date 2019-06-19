В Адыгее объявили вознаграждение за помощь в поиске школьницы, пропавшей в мае
В Адыгее почти месяц продолжаются поиски школьницы из Майкопа Дарьи Шопиной, которая в конце мая пропала без вести после занятий в лицее
16-летняя девушка пропала без вести 24 мая. Ее ищут волонтеры и сотрудники полиции, она объявлена в федеральный розыск.
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19 июня МВД по Адыгее объявило о вознаграждении за информацию, которая поможет найти школьницу.
«МВД по Адыгее гарантирует денежное вознаграждение за помощь в установлении местонахождения несовершеннолетней Дарьи Шопиной», — сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.
Полиция попросила всех, у кого есть любая информация, которая поможет установить местонахождение Шопиной, незамедлительно обратиться в дежурную часть МВД по Адыгее по круглосуточным телефонам: 8 (8772) 59-64-00, 8 (8772) 52-57-27, 8 (8772) 57-17-27, 8 (952) 840-54-62.
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Как сообщали Юга.ру, 24 мая около 11:10 Дарья Шопина вышла из лицея № 34 и не вернулась домой. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.
В день исчезновения девушка была одета в белую блузку, черные брюки, серые кеды и темно-синюю кофту. При себе у нее был цветной рюкзак и два мобильных телефона.
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