В Адыгее объявили вознаграждение за помощь в поиске школьницы, пропавшей в мае

В Адыгее почти месяц продолжаются поиски школьницы из Майкопа Дарьи Шопиной, которая в конце мая пропала без вести после занятий в лицее

16-летняя девушка пропала без вести 24 мая. Ее ищут волонтеры и сотрудники полиции, она объявлена в федеральный розыск.

«МВД по Адыгее гарантирует денежное вознаграждение за помощь в установлении местонахождения несовершеннолетней Дарьи Шопиной», — сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

19 июня МВД по Адыгее объявило о вознаграждении за информацию, которая поможет найти школьницу.

Как сообщали Юга.ру, 24 мая около 11:10 Дарья Шопина вышла из лицея № 34 и не вернулась домой. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

В день исчезновения девушка была одета в белую блузку, черные брюки, серые кеды и темно-синюю кофту. При себе у нее был цветной рюкзак и два мобильных телефона.