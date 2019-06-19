В Адыгее объявили вознаграждение за помощь в поиске школьницы, пропавшей в мае

Адыгея

Распечатать

В Адыгее почти месяц продолжаются поиски школьницы из Майкопа Дарьи Шопиной, которая в конце мая пропала без вести после занятий в лицее

16-летняя девушка пропала без вести 24 мая. Ее ищут волонтеры и сотрудники полиции, она объявлена в федеральный розыск.

Читайте также:

19 июня МВД по Адыгее объявило о вознаграждении за информацию, которая поможет найти школьницу.

«МВД по Адыгее гарантирует денежное вознаграждение за помощь в установлении местонахождения несовершеннолетней Дарьи Шопиной», — сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

Полиция попросила всех, у кого есть любая информация, которая поможет установить местонахождение Шопиной, незамедлительно обратиться в дежурную часть МВД по Адыгее по круглосуточным телефонам: 8 (8772) 59-64-00, 8 (8772) 52-57-27, 8 (8772) 57-17-27, 8 (952) 840-54-62.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, 24 мая около 11:10 Дарья Шопина вышла из лицея № 34 и не вернулась домой. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

В день исчезновения девушка была одета в белую блузку, черные брюки, серые кеды и темно-синюю кофту. При себе у нее был цветной рюкзак и два мобильных телефона.

Майкоп Полиция Пропавшие без вести Розыск людей
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Адыгее объявили вознаграждение за помощь в поиске школьницы, пропавшей в мае
Капитан «Спартака» Глушаков перейдет в «Сочи» — «СЭ»
Пенсионерку из Красноармейского района посадили на 11 лет за убийство двух родственников и хранение оружия
Не менее 10 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани
Жителям Адыгеи предложат пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию
Туристическая полиция начала работать в Крыму

Лента новостей

Статьи

В центре Краснодара сносят здание с лепниной. Репортаж Юга.ру

Статьи

Краснодарский трансгендерный мужчина рассказал свою историю

О гормональной терапии, смене документов, отношении людей

Не менее 10 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Авария произошла 19 июня в поселке Афипском Северского района

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале