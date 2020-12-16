«Я убил ее в гневе, сейчас об этом жалею». Появилось еще одно видео армавирца, который убил девушку и ее брата

В сети 15 декабря опубликовали новое видео жителя Армавира, которое он записал после убийства девушки

Напомним, утром 10 декабря паблики в соцсетях выложили видео, на которых мужчина стоял возле ванной с телом девушки и рассказывал об убийстве. Позже стало известно, что 32-летний житель Армавира до смерти избил свою 26-летнюю сожительницу, а затем поехал в соседнюю станицу, чтобы с особой жестокостью лишить жизни девятилетнего брата погибшей. На видео мужчина заявил, что собирается поехать к Черному морю, чтобы покончить с собой. Утром 11 декабря его машину нашли в поселке Джубга, а его самого объявили в федеральный розыск. 14 декабря его тело нашли в Черном море у берегов Новороссийска.

Накануне в пабликах появилось еще одно видео, на котором подозреваемый в убийствах Акшин Гусейнов рассуждает о случившемся. Сначала мужчина снимал тело погибшей девушки и просил зрителей задуматься о смысле их жизни. После мотивационной речи он перенес тело, положил в ванную и начал набирать воду, параллельно объясняя причину своего поступка. «Я убил ее не за измену. После признания я ее даже отпускал на чужой член… эта дура просто хотела ********* [уйти] от меня. Причем по-странному. Ну приедь ты и скажи: «Я тебя не люблю и хочу уйти к другому». Но нет же, нет. Она настолько мне ***** мозги [раздражала], это не передать словами, это просто какой-то кошмар, просто ****** [ужас]. Я убил ее в гневе. Сейчас об этом жалею, потому что ***** [конец] моей жизни. Но зато я узнаю, что после смерти», — рассуждал на видео Гусейнов.