Армавирец из-за ревности убил девушку и ее 9-летнего брата, снял это на видео и выложил в соцсети

Установлено, что 32-летний мужчина жил с 26-летней девушкой в Армавире, там пара снимала квартиру в одном из домов на улице Розы Люксембург. Днем 10 декабря между ними произошла ссора на почве ревности. Во время конфликта мужчина много раз ударил девушку по голове. Убив сожительницу, он перенес ее тело в ванную. Затем преступник поехал в станицу Новоалексеевкую Курганинского района и с особой жестокостью убил девятилетнего брата погибшей.

Фотографии и видео с места убийства девушки и ее брата появились ночью в телеграм-каналах. В MDK уточняется, что мужчина снял видео на фоне тела девушки и сообщил, что едет на побережье Черного моря, чтобы свести счеты с жизнью, а затем сам разослал обращение в соцсети.

На камеру мужчина рассказал, что 3 декабря девушка призналась ему в измене и считала, что они находятся в свободных отношениях. Он добавил, что она «***** мозги [раздражала]», после чего он впервые в жизни ударил ее:

«Я хотел бы дать совет молодым парням — ребята, занимайтесь самореализацией, не надо ни с кем вот этим вот заниматься, тратить свои нервы, растрачивать попросту свой потенциал. Держите себя в тонусе, обучайтесь, изучайте новые направления, всегда учитесь, меняйте этот мир. Я не смог. Я устал, я очень сильно устал, я хочу узнать, что после смерти. Я ее убил, потому что ударил, несколько раз ударил, и в этот момент я понял, что это все, это крах. Просто обратного пути нет».

В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что армавирец приехал в поселок Джубга Туапсинского района и скрылся. Там нашли его машину, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. На место выехали наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты. На местах убийства также продолжается следствие.

На армавирца завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более людей).