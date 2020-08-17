В Краснодаре будут судить киллеров, которые застрелили в Сочи двух бизнесменов

Краснодарский край

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В августе в пресс-службе Краснодарского краевого суда рассказали о ходе дела, касающегося убийства двух предпринимателей в Сочи

Как писали Юга.ру, в 2010 году 40-летний мужчина, бывший на тот момент лидером преступной группы, получил заказ на убийство предпринимателя в Сочи. Вместе со своим сообщником, 41-летним гражданином Абхазии, он выследил бизнесмена. 

В октябре киллеры, вооруженные пистолетом и пистолетом-пулеметом, подъехали на мотоцикле к сочинскому кафе на улице Чебрикова, где обедал мужчина. Они выпустили в жертву около 20 пуль, от тяжелых ранений он скончался в больнице.

Спустя полтора года в том же кафе они застрелили еще одного предпринимателя. По данным следствия, сообщники расстреляли мужчину из пистолетов с глушителями и скрылись на двух мопедах.

В отношении двух местных жителей завели уголовное дело по п. п. «а, е, ж, з» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 222 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму; Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору; Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия и боеприпасов). 

Подозреваемые скрылись, их объявили в международный розыск. В 2014 году лидера преступной группы задержали в Греции, а второго мужчину — в Латвии. Их экстрадировали в Россию.

В итоге дело передали в Краснодарский краевой суд, его рассмотрела коллегия присяжных. Большинство голосов, шесть против двух, признали подсудимых виновными по всем пунктам обвинения. На основании вердикта присяжных суду предстоит постановить приговор, заключили в пресс-службе суда 15 августа.

Сочи Стрельба Суд

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