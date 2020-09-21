Найденные мертвыми в колодце под Краснодаром оказались топ-менеджером одного из риэлторских агентств и его женой

По данным краснодарских пабликов, после вечерней прогулки муж и жена не вернулись домой, где их ждали родители. Утром их сын приехал к дому и нашел там следы крови, которые привели его к колодцу с телами. Предположительно, убитыми оказались начальник отдела по продаже новостроек риелторского агентства «Аякс» и его жена, их расстреляли.

Напомним, 17 сентября в краснодарском поселке Березовом нашли в колодце тела 55-летнего мужчины и 54-летней женщины. СК Кубани сообщал о возбуждении уголовного дела, при этом ведомство официально не комментировало обстоятельства смерти супругов.

Накануне генеральный директор одного из риэлторских агентств Краснодара в фейсбуке компании сообщил, что погибшим стал Олег Чередниченко и его жена Ирина, с которой они прожили вместе 34 года. Мужчина проработал в компании 17 лет, до этого 12 лет он работал офицером в вооруженных силах и 9 — в МВД.

У супругов остались пожилые родители, которые жили с ними в одном доме, а также два взрослых сына. Директор агентства принес соболезнования родным и близким погибших.

«Мы верим, что наши правоохранительные органы найдут этого подонка (или подонков), который поднял руку на наших друзей. И окажем им в этом максимальную помощь», — заявил мужчина.⁣⁣⠀