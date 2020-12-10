В 2020 году завели не менее 59 уголовных дел на сотрудников МВД за коррупцию

9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, следственный комитет Краснодарского края подвел итоги борьбы со взяточничеством в течение 9 месяцев 2020 года

В 2020 году в крае зарегистрировали 591 сообщение о преступлениях коррупционной направленности, завели 348 уголовных дел: в 94 случаях это было получение взяток, в 79 — мошенничество, в 63 — дача взяток, в 40 — посредничество во взяточничестве, в 24 — злоупотребление должностными полномочиями, в 6 — коммерческий подкуп.

Окончили 217 уголовных дел, из них 197 направили в суд. Среди фигурантов уголовных дел были 2 должностных лица, 15 органов местного самоуправления, 59 работников МВД, 15 сотрудников министерства юстиции, 10 — государственного и муниципального контроля, 9 — краевого минздрава и 9 — министерства образования и науки.

Как писали Юга.ру, накануне глава СК России Александр Бастрыкин рассказал, что преступное сообщество, созданное полицейскими, собрало за четыре года на посту ГИБДД в Успенском районе более 54 млн рублей взяток.