Под Краснодаром в колодце нашли тела двух человек
В краснодарском поселке Березовом 17 сентября нашли в колодце тела мужчины и женщины
Накануне в краснодарских пабликах опубликовали видео, на которое засняли, как в частном секторе поселка Белозерного работают следователи. По словам очевидцев, в колодце нашли тело человека.
18 сентября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру уточнили, что по факту гибели 55-летнего мужчины и его 54-летней жены возбудили уголовное дело. На месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотив преступления.
В то же время паблик «Телетайп Краснодара» написал, что в краевой столице разыскивают человека, который расстрелял начальника отдела по продаже новостроек риэлторского агентства «Аякс» и его жену, которая работала заместителем директора компании.
В паблике расказали, что утром 17 сентября местный житель позвонил внуку и сообщил, что его родители не вернулись с вечерней прогулки. Молодой человек приехал к дому и нашел следы крови, которые привели его к колодцу с телами.
Камеры видеонаблюдения заснли, как супруги прогуливаются по улице, а за ними идет мужчина ростом около 180 см. На нем была темная куртка, штаны и кепка, на лице — маска. Через несколько минут этот мужчина один шел обратно.
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