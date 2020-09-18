Под Краснодаром в колодце нашли тела двух человек

18 сентября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру уточнили, что по факту гибели 55-летнего мужчины и его 54-летней жены возбудили уголовное дело. На месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотив преступления.

Накануне в краснодарских пабликах опубликовали видео, на которое засняли, как в частном секторе поселка Белозерного работают следователи. По словам очевидцев, в колодце нашли тело человека.

В то же время паблик «Телетайп Краснодара» написал, что в краевой столице разыскивают человека, который расстрелял начальника отдела по продаже новостроек риэлторского агентства «Аякс» и его жену, которая работала заместителем директора компании.

В паблике расказали, что утром 17 сентября местный житель позвонил внуку и сообщил, что его родители не вернулись с вечерней прогулки. Молодой человек приехал к дому и нашел следы крови, которые привели его к колодцу с телами.

Камеры видеонаблюдения заснли, как супруги прогуливаются по улице, а за ними идет мужчина ростом около 180 см. На нем была темная куртка, штаны и кепка, на лице — маска. Через несколько минут этот мужчина один шел обратно.