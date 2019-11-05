В Майкопе обнаружили тело пропавшей полгода назад и убитой школьницы Дарьи Шопиной
Следователи Адыгеи 5 ноября обнаружили тело, которое, предположительно, принадлежит пропавшей полгода назад 16-летний майкопчанке Дарье Шопиной
Об этом порталу Юга.ру сообщил старший помощник руководителя СКР по Адыгее по взаимодействию со СМИ Руслан Сетов.
«Тело обнаружили в рамках следственных действий. Оно находилось в приделах Майкопа. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил Сетов.
5 ноября следком Адыгеи сообщил о задержании подозреваемого в убийстве девочки. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель. Под давлением улик он стал давать признательные показания.
Напомним, 24 мая школьница вышла из майкопского лицея № 34, отправилась на тренировку и исчезла. СК возбудил дело по статье об убийстве. В начале августа глава следкома Адыгеи рассказал, что для поисков девочки привлекали экстрасенсов и спускали воду в ГЭС, однако это не дало результатов.
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