В Майкопе обнаружили тело пропавшей полгода назад и убитой школьницы Дарьи Шопиной

Об этом порталу Юга.ру сообщил старший помощник руководителя СКР по Адыгее по взаимодействию со СМИ Руслан Сетов.

«Тело обнаружили в рамках следственных действий. Оно находилось в приделах Майкопа. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил Сетов.

5 ноября следком Адыгеи сообщил о задержании подозреваемого в убийстве девочки. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель. Под давлением улик он стал давать признательные показания.

Напомним, 24 мая школьница вышла из майкопского лицея № 34, отправилась на тренировку и исчезла. СК возбудил дело по статье об убийстве. В начале августа глава следкома Адыгеи рассказал, что для поисков девочки привлекали экстрасенсов и спускали воду в ГЭС, однако это не дало результатов.