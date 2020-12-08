В Сочи турист зарезал знакомого за то, что тот переоделся в женщину

Источник в правоохранительных органах 8 декабря рассказал порталу Юга.ру подробности убийства, которое произошло в ноябре в Сочи

Напомним, следственный комитет обвинил туриста из Челябинска в убийстве своего знакомого. По данным следствия, 40-летний и 35-летний мужчины поселились в гостевом доме в Адлерском районе. В ночь на 4 ноября они поссорились, и 40-летний челябинец убил соседа по номеру ударом ножа в шею. После убийства мужчина закопал тело во дворе гостиницы и заявил в полицию о пропаже знакомого. Он помогал правоохранителям в его поиске, однако на допросе признался в преступлении и показал, где спрятал тело. Подозреваемого задержали и предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Подробности конфликта между мужчинами были не известны. В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю только сообщили, подозреваемого возмутил образ жизни соседа по номеру.

8 декабря ряд СМИ сообщили, что житель Челябинска убил мужчину из-за того, что тот переоделся в женскую одежду. Эту информацию порталу Юга.ру подтвердил источник в правоохранительных органах. «Когда приезжий увидел на кухне гостиницы соседа в женском платье, он схватился за нож», — сообщил источник.

Как уточнили порталу Юга.ру в УВД Сочи, подозреваемый был ранее судим.

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