Пропавшую полгода назад школьницу из Адыгеи могли убить из-за телефона

Что произошло? 24 мая в 11:10 16-летняя школьница вышла из майкопского лицея № 34, отправилась на тренировку и исчезла. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). За помощь в поиске девочки даже объявили денежное вознаграждение.

Как проходили поиски? Девочку искали правоохранительные органы и поисковый отряд «Лиза Алерт». Также для поисков применяли летательные аппараты, состоящие на вооружении Росгвардии, использовали аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», изучали записи камер видеонаблюдения, полученные с момента исчезновения школьницы. В начале августа глава следкома Адыгеи рассказал, что следствие привлекало экстрасенсов и спускало воду в ГЭС, однако это не дало результатов.

Как ее нашли? 5 ноября следком Адыгеи сообщил о задержании подозреваемого в убийстве девочки. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель. Под давлением улик он стал давать признательные показания. Вечером того же дня в ведомстве рассказали, что нашли тело школьницы в пределах Майкопа.

Из-за чего ее убили? Детский омбудсмен Адыгеи Александр Ивашин 5 ноября заявил, что девочку могли убить из-за мобильного телефона. По его словам, подозреваемый в убийстве сообщил, что встретил подростка возле реки, ранее они не были знакомы. У мужчины уже есть судимость за убийство. Поймать предполагаемого преступника удалось после того, как он включил похищенный телефон, пишут РИА «Новости». Кроме того, сегодня подозреваемому должны выбрать меру пресечения.