На кладбище в Краснодаре нашли тайник, в котором замгендиректора электросетевой компании спрятал 50 млн рублей

Во время расследования уголовного дела против заместителя гендиректора компании «Россети» 26 ноября правоохранители нашли на Славянском кладбище тайник, где было более 50 млн рублей

Напомним, в сентябре в отношении сотрудника ПАО «Россети» началась доследственная проверка. Заместитель гендиректора компании предложил свою помощь подчиненному и заявил, что может передать должностным лицам от работника 10 млн рублей за непривлечение его к уголовной ответственности.

Сотрудник согласился, но попросил дать ему время для поиска суммы. Позже, 7 октября, он обратился в правоохранительные органы. После этого в доме и на работе заместителя гендиректора прошли обыски. Во время обысков силовики нашли 100 тыс. долларов, более 20 млн рублей и коллекцию дорогих часов.

На замглавы компании завели уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (Обещание посредничества во взяточничестве), а позже заключили под стражу.