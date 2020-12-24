На Кубани мужчина в маске и с пистолетом ограбил «Магнит»

В Армавире утром 23 декабря произошло вооруженное ограбление магазина «Магнит»

В соцсетях появилось короткое видео, снятое камерой наблюдения. На кадрах видно, как мужчина с предметом в руках, похожим на пистолет, угрожает продавцу в магазине. Помещение оформлено в стилистике торговой сети «Магнит».

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На видеозаписи указано, что ограбление произошло накануне, 23 декабря, в 11:12. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру подтвердили информацию о нападении, а также что инцидент произошел накануне утром.

«Материал зарегистрирован, ОМВД Армавира проводит проверку по факту разбойного нападения на один из продуктовых магазинов города. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности грабителя», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.