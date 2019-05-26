В Адыгее по дороге из школы на тренировку пропала 16-летняя девушка

В Адыгее разыскивают 16-летнюю Дарью Шопину, которая 24 мая ушла в школу и не вернулась домой

Об этом порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике. Около 11:00-12:00 12 девушка вышла из лицея № 34 в Майкопе. Она должна была пойти на тренировку по волейболу в Адыгейский госуниверситет, однако там ее никто не видел.

Сообщение об исчезновении девочки поступило 24 мая. По этому факту проводят проверку. Школьницу пока не нашли, уточнили Юга.ру в пресс-службе следственного комитета Адыгеи.

Приметы пропавшей: средний рост, зеленые глаза, русые волосы средней длины, на лице есть несколько заметных родинок. В волосах была заколка «крабик». На девушке были черные брюки, белая рубашка и синяя кофта с длинными рукавами. С собой у нее был синий рюкзак с красными и серыми вставками, на нем есть два значка. Один из них — «Последний день Помпеи».

Информацию об исчезновении школьницы распространяют и через социальные сети.

«Пытались дозвониться, но телефон выключен. Обычно, когда [Дарья Шопина] идет домой, то подходит к автобусной остановке на улице Пушкина, чуть дальше парка на несколько кварталов», — говорится в сообщении на странице «ЧП | ДТП | Майкоп и РА» в инстаграме.

Граждан просят сообщить любую информацию или прислать на почту видео с регистраторов машин, проезжавших в районе горпарка 24 мая с 11:15 до 13:00. Всех, кто знает что-либо о пропавшей, просят позвонить родителям девочки: 8 (909) 470-10-41 — Ирине Владимировне, 8 (903) 465-42-10 — Андрею Викторовичу, или в полицию по номеру 02.