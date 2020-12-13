На Кубани подозреваемого в убийстве девушки и ее брата объявили в федеральный розыск

Краснодарский край

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Армавирца, который 10 декабря совершил двойное убийство, объявили в федеральный розыск

Напомним, утром 10 декабря в соцсетях появились видео, на которых мужчина рассказывал об убийстве своей девушки и ее девятилетнего брата. Позже стало известно, что 32-летний житель Армавира до смерти избил свою 26-летнюю сожительницу, а затем поехал в станицу Новоалексеевкую Курганинского района и с особой жестокостью убил брата погибшей.

На видео мужчина говорил, что планирует поехать на побережье Черного моря, чтобы свести счеты с жизнью. Утром 11 декабря его машину нашли в поселке Джубга Туапсинского района.

Накануне источник в оперативных службах края сообщил ТАСС, что подозреваемого в убийствах объявили в федеральный розыск. Также его тело ищут в акватории моря. По словам атамана Туапсинского районного казачьего общества Михаила Саморукова, около 250 казаков объезжают поселки и проводят подворовый обход. Кроме того, они ищут мужчину в лесу.

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