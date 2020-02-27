На Кубани поймали убийцу девочки, пропавшей в 2016 году. Он сам рисовал на зданиях схемы, где закопал тело

В Краснодарском крае в феврале задержали жителя поселка Звезда - убийцу 8-летней девочки, которую искали с 2016 года

Девочка пропала в Звезде в июне 2016 года. Отчим подвез ее в сторону дома, она пошла по направлению к дому, но по дороге исчезла.

«Длительное время местонахождение пропавшей установлено не было, однако в конце января 2020 года в одном из соседних населенных пунктов на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков девочки», — рассказали в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Следователи выехали на указанный в схемах участок, где обнаружили останки. Позже они установили причастность 63-летнего местного жителя к убийству. Его задержали, и он сознался в преступлении. Мужчина пояснил, что в тот день девочка несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала от работы.

«В какой-то момент он, прогоняя малолетнюю, нанес ей удар в область головы молотком, убив ее. С целью сокрытия следов преступления мужчина на своем автомобиле вывез тело в соседний населенный пункт, где закопал его в поле», — сообщили следователи.

Также в ходе допроса он рассказал, что сам оставлял надписи, указывающие на место, где были обнаружены останки.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство), его планируют заключить под стражу.