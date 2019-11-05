В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве пропавшей полгода назад школьницы. СК не говорит, найдено ли тело

24 мая школьница вышла из майкопского лицея № 34 и отправилась на тренировку и исчезла. СК возбудил дело по статье об убийстве. В начале августа глава следкома Адыгеи рассказал, что для поисков девочки привлекали экстрасенсов и спускали воду в ГЭС, однако это не дало результатов.

5 ноября следком Адыгеи сообщил о задержании подозреваемого в убийстве 16-летней девочки. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель. Под давлением улик он стал давать признательные показания, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.

Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

Об обстоятельствах убийства, месте преступления и о том, обнаружено ли тело школьницы, в СК Адыгеи не сообщили.