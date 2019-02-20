Год Галицкого без «Магнита». Чем занимался бизнесмен после продажи акций компании

Бизнесмен Сергей Галицкий продал акции продуктового ретейлера «Магнит» и покинул компанию чуть больше года назад — 16 февраля 2018 года. Портал Юга.ру вспоминал, как прошел первый год «Магнита» без Галицкого. А что он делал весь этот год без «Магнита»?

После подписания соглашения о продаже акций на Российском инвестиционном форуме в Сочи он сказал, что это было непростое решение. В день своего ухода Галицкий выступил с прощальным словом перед сотрудниками главного офиса «Магнита». Он сказал, что если инвесторы не очень довольны, то ему нужно уйти.

«Я хочу, чтобы в понедельник вы вышли на работу и показали ту агрессию, которая была нам всегда свойственна. Я считаю, что мы очень достойны как компания. И компания не может состоять из одного человека», — сказал Галицкий.

Спустя месяц на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым он сказал, что хочет пожить спокойной жизнью без лишней публичности. Галицкий пояснил, что хочет быть просто частным человеком, который занимается любимым делом — футболом и благоустройством.

Деньги

После продажи акций «Магнита» много обсуждали, что будет с НДФЛ. Вскоре после сделки на 138 млрд рублей «Магнит» сообщил, что налоги от продажи акций пойдут в бюджет Российской Федерации, а дальше распределятся между Краснодарским краем и городом Краснодаром.

Глава Краснодара Евгений Первышов в декабре 2018 года объяснил, что отчетный период от продажи акций наступит только в 2019 году и он не знает, где Галицкий будет платить налог.

«Мне трудно отвечать за человека, он будет платить как физическое лицо за продажу пакета акций, который он реализовал», — сказал мэр.

Такое тоже было: Галицкий попросил не переименовывать в его честь улицу в Краснодаре

Первышов также сказал, что если бизнесмен заплатит НДФЛ в Краснодаре, то сумма распределится между субъектом РФ (Краснодарским краем, 78%) и муниципалитетом (22%).

Уже в апреле 2018 года в списке 200 богатейших бизнесменов России Галицкий с 18 места опустился на 10 строчек. По оценкам Forbes, его капитал составляет 4 млрд долларов, он уменьшился на 2,8 млрд.

По оценке Bloomberg в конце 2018 года, состояние Галицкого достигало 3,99 млрд долларов — это на 1,5 млрд меньше, чем в прошлом годовом рейтинге. Однако бизнесмен по-прежнему остался в топ-500 богатейших людей мира.

Бизнес

Источники в финансовых кругах в сентябре 2018 года рассказали, как Галицкий использовал деньги от продажи акций «Магнита» — инвестировал в фонд. По данным «Коммерсанта», бизнесмен в июне учредил ООО «СН Капитал», основным видом деятельности которого указано предоставление финансовых услуг. Главой компании стал Дмитрий Чижевский, название и размер фонда неизвестны. Галицкий изучал несколько активов в сфере производства продуктов, но к тому времени еще не выбрал объекты для инвестиций.

Уже в январе 2019 года стало известно, что бизнесмен запускает в Краснодаре ресторанные проекты. Первое заведение — кафе «Краснодар» — заработало 11 января. Оно находится в одноименном парке у одноименного стадиона, шеф-поваром стал Владимир Щепилов, который работал в заведениях холдинга Ginza Project в Петербурге. Щепилов говорил, что заведение красивое, очень дорогое, а на кухне — оборудование мечты. Также в парке «Краснодар» 16 января открылась бургерная.

«Наша задача, по словам Сергея Николаевича, — воспитание вкусов. Говорит, я построил хороший стадион, парк, теперь твоя очередь рассказать краснодарцам о настоящей гастрономии», — отметил шеф-повар.

В интервью «Кубанским новостям» Щепилов рассказал, что Галицкий не имеет прямого отношения к ресторану — он только инвестор. Кафе — составляющая парка, но у проекта есть гендиректор Рач Шамян, который брал Щепилова на работу и является его начальником.

Уже в феврале группа ВТБ выкупила у Галицкого 80% негосударственного пенсионного фонда «Магнит» — остальная доля фонда принадлежит АО «Тандер». В ВТБ рассчитывают, что сделка позволит «качественно нарастить объем пенсионного бизнеса группы».

Благоустройство

За год после ухода из «Магнита» имя Галицкого в Краснодаре чаще всего упоминали в контексте реконструкции кинотеатра «Аврора». В июле 2017 года Кондратьев сообщил, что бизнесмен будет финансировать работы на условиях государственно-частного партнерства. Во время переговоров в краевой администрации Галицкий рассказал, что архитектурный облик здания изменять не будут. По его оценкам, на проектирование должно уйти около года.

«Мы пригласим лучших архитекторов, выберем лучшие материалы, чтобы максимально сохранить любимый жителями кинотеатр. Внутри это будет комфортное и современное здание. Краснодарцы смогут им гордиться», — сказал бизнесмен.

Однако договоренности с Галицким о реконструкции «Авроры» так и не были оформлены документально. После новостей о продаже акций «Магнита» краснодарская власть заверила общественность: бизнесмен хочет помочь городу и от своих слов не отказывался. Мэр еще до этого объяснял, что привлекать инвестора к реконструкции можно будет только после того, как пройдет инвентаризация и техническая экспертиза, которые зафиксируют нанесенный кинотеатру ущерб.

К тому же сначала должны завершиться судебные разбирательства между мэрией и подрядчиком. Губернатор рассказал, что, по документам, власти должны подрядчику около 1 млрд рублей за реконструкцию — но сами они с этим не согласны.

«Сейчас все максимально активируется, идут суды с подрядчиком — за что мы должны платить, как вообще до такого состояния "Аврору" довели. Ведь там, по документам, вообще косметический ремонт. Когда мы начинаем разбираться — волосы становятся дыбом. Галицкий тоже прекрасно понимает, что надо разобраться. Потому что если втупую вложить деньги, то потом с нас эти деньги еще и взыщут», — сказал Кондратьев.

В апреле 2018 года Первышов рассказал, как обстоят дела: первый суд с подрядчиком прошел и постановил считать контракт расторгнутым. Однако вторая сторона обжаловала это решение. В мае мэрия окончательно расторгла контракт с прежним подрядчиком — кинотеатр вернули в ведение администрации города.

В сентябре краснодарские депутаты завершили изменения градостроительной документации для передачи «Авроры» в концессию и закрепили их в Правилах землепользования и застройки. Землю под кинотеатром определили как общественно-деловую зону.

В январе Галицкий на встрече с губернатором края подробно рассказал, как будет проходить реконструкция. Он еще раз подтвердил, что не будет менять архитектурный облик здания. По его словам, специалисты смотрят лучшие кинозалы мира, чтобы «Аврора» приобрела современный вид и в то же время осталась узнаваемой. Территорию рядом с кинотеатром тоже реконструируют.

После того как администрация передаст кинотеатр в управление Галицкому, на подготовку проектных документов потребуется восемь-девять месяцев.

Достижения

В июне 2018 года бизнесмен получил награду РФС за вклад в развитие футбола по итогам сезона-2017/18. В 2018 году Академия ФК «Краснодар» стала базой размещения сборной Испании на время чемпионата мира, но игры ЧМ на стадионе не проводили. В чемпионате России сезона-2017/18 «быки» заняли четвертое место и клуб вновь обеспечил себе участие в Лиге Европы.

После окончания первой части сезона спортивный обозреватель Алексей Андронов в своей колонке на портале Юга.ру выразил мнение, что черно-зеленые «вполне созрели» для чемпионства. Бывший игрок сборной России Роман Широков заявил, что «Краснодар» поспорит с «Зенитом» за первое место.

Крупные СМИ дважды за год номинировали Галицкого на премии: за создание рекреационно-ландшафтного комплекса «Краснодар» около одноименного стадиона бизнесмена отметил проект «Сноб». Галицкий вошел в шорт-лист премии «Сделано в России — 2018» в номинации «Большая страна», но не победил. Награду получила помощник президента Татарстана Наталия Фишман.

Газета «Ведомости» номинировала его на премию «Персона года 2018» в категории «Частное лицо», но и тут Галицкого опередили — награду получили Александр Петров и Руслан Боширов, которых подозревают в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.