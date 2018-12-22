Галицкий потерял 1,5 млрд долларов за год
Bloomberg оценил потери 500 богатейших людей мира в 2018 году, в число которых входит краснодарский бизнесмен, владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий
В рейтинге богатейших людей мира Галицкий занимает 427 место, его состояние оценивается в 3,99 млрд долларов — это на 1,5 млрд меньше, чем в прошлом годовом рейтинге. При этом еще в июне его состояние составляло 4,75 млрд долларов, он был на 400-м месте рейтинга.
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По данным Bloomberg, совокупное состояние 500 самых богатых людей Земли в 2018 году сократилось до 4,7 трлн долларов. За год все они потеряли $511 млрд. К снижению рынков в конце года, отмечает агентство, привели напряженность в мировой торговле и опасения по поводу рецессии в США.
Волатильности не удалось избежать и основателю Amazon Джеффа Безоса, который в этом году получил наибольшую прибыль и находится на первой строчке рейтинга. По оценке агентства, в сентябре капитал бизнесмена достигал $168 млрд, однако позже он сократился на $53 млрд.
Как сообщали Юга.ру, в феврале Сергей Галицкий продал 29,1% акций сети «Магнит» за 138 млрд рублей банку ВТБ, покинул совет директоров компании и остался владельцем 3% акций.
Бизнесмен владеет футбольным клубом «Краснодар». По словам Галицкого, после ухода из «Магнита», он намерен сосредоточиться на футболе — сейчас он владеет 66,67% клуба.
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