Галицкий и Дерипаска попали в топ-500 богатейших людей мира по версии Bloomberg
Председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин стал богатейшим россиянином в рейтинге агентства Bloomberg
Агентство составило список Bloomberg Billionaires Index, в который вошли 500 самых богатых людей мира. По данным на 5 июня, Лисин с состоянием 20,2 млрд долларов поднялся на 45-ю строчку, сместив на 46-е место председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова, который был лидером среди россиян на протяжении 267 дней.
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Всего в рейтинг попали 25 россиян. На 400-м месте оказался бывший владелец сети «Магнит» Сергей Галицкий, состояние которого составляет 4,75 млрд долларов. Олег Дерипаска с 4,2 млрд долларов занял 472-ю строчку.
Как сообщали Юга.ру, в феврале основатель «Магнита» Сергей Галицкий продал основной пакет акций и покинул совет директоров компании.
Бизнесмен из Усть-Лабинского района Олег Дерипаска вышел из совета директоров металлургической компании «РусАл».
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