Галицкий и Дерипаска попали в топ-500 богатейших людей мира по версии Bloomberg

Председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин стал богатейшим россиянином в рейтинге агентства Bloomberg

Агентство составило список Bloomberg Billionaires Index, в который вошли 500 самых богатых людей мира. По данным на 5 июня, Лисин с состоянием 20,2 млрд долларов поднялся на 45-ю строчку, сместив на 46-е место председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова, который был лидером среди россиян на протяжении 267 дней.