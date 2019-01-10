РПЛ выдвинула Галицкого в состав исполкома Российского футбольного союза

Российская премьер-лига 10 января выдвинула бизнесмена и владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого в состав исполкома Российского футбольного союза

Помимо Галицкого кандидатами в состав исполкома РФС стали президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец «Спартака» Леонид Федун, сообщили в пресс-службе РПЛ по итогам заседания общего собрания Премьер-лиги. Кандидатом в президенты Российского футбольного союза выдвинули гендиректора ПАО «Газпром нефть», председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова. И.о. президента РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что Дюков дал официальное согласие на участие в выборах президента РФС. «[Дюков] прекрасно знает устройство футбольного мира, вовлечен в саму игру. Никаких вопросов по нему не было и возникнуть не могло», — цитирует RT Прядкина. Напомним, 19 декабря Виталий Мутко покинул пост президента РФС. Нового главу союза выберут на конференции РФС 22 февраля.

Как сообщали Юга.ру, Сергей Галицкий основал ФК «Краснодар» в 2008 году. С 2011 года клуб играет в Премьер-лиге, с 2014-го выступает в Лиге Европы.

В октябре 2016 года открылся стадион «Краснодара», заложенный тремя годами ранее. Галицкий вложил в строительство не менее 20 млрд рублей и заявил, что не ставил задачу добиться самоокупаемости арены.

В марте 2018 года после ухода из «Магнита» Галицкий сказал, что хотел бы заниматься любимым делом — развивать детский и юношеский футбол и достраивать парк возле стадиона. В декабре он увеличил свою долю в клубе до 66,6%.