РПЛ выдвинула Галицкого в состав исполкома Российского футбольного союза

Краснодарский край

Распечатать

Российская премьер-лига 10 января выдвинула бизнесмена и владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого в состав исполкома Российского футбольного союза

Читайте также:

Помимо Галицкого кандидатами в состав исполкома РФС стали президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец «Спартака» Леонид Федун, сообщили в пресс-службе РПЛ по итогам заседания общего собрания Премьер-лиги.

Кандидатом в президенты Российского футбольного союза выдвинули гендиректора ПАО «Газпром нефть», председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова. И.о. президента РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что Дюков дал официальное согласие на участие в выборах президента РФС.

«[Дюков] прекрасно знает устройство футбольного мира, вовлечен в саму игру. Никаких вопросов по нему не было и возникнуть не могло», — цитирует RT Прядкина.

Напомним, 19 декабря Виталий Мутко покинул пост президента РФС. Нового главу союза выберут на конференции РФС 22 февраля.

Как сообщали Юга.ру, Сергей Галицкий основал ФК «Краснодар» в 2008 году. С 2011 года клуб играет в Премьер-лиге, с 2014-го выступает в Лиге Европы.

Читайте также:

В октябре 2016 года открылся стадион «Краснодара», заложенный тремя годами ранее. Галицкий вложил в строительство не менее 20 млрд рублей и заявил, что не ставил задачу добиться самоокупаемости арены.

В марте 2018 года после ухода из «Магнита» Галицкий сказал, что хотел бы заниматься любимым делом — развивать детский и юношеский футбол и достраивать парк возле стадиона. В декабре он увеличил свою долю в клубе до 66,6%.

В течение последних лет владелец «Краснодара» выступал с инициативами для изменения системы российского футбола:

  • расширить состав Премьер-лиги до 18 команд;
  • официально ввести детекторы лжи для судей в делах о договорных матчах;
  • продавать пиво на стадионах после матчей;
  • перенести футбольные трансляции в интернет;
  • опробовать систему видеоповторов на стадионе «Краснодара»;
  • не считать пенальти при определении лучших бомбардиров Премьер-лиги;
  • обязать свободных агентов платить спортивным школам;
  • понизить возраст молодых игроков в механизме солидарности.
РПЛ РФС Сергей Галицкий Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Причиной отравления более 70 человек в Дагестане стала питьевая вода
В Адыгее власти и общественники проверят жалобы жителей на нового оператора по вывозу мусора
В «Сочиводоканале» назначили нового гендиректора
На Кубани для популяризации культуры решили создать совет при губернаторе
На Транскаме за сутки сошло 16 лавин, дорожники начали расчищать трассу
РПЛ выдвинула Галицкого в состав исполкома Российского футбольного союза

Лента новостей

Статьи

Криминальные итоги — 2018

Самые громкие уголовные дела и приговоры по версии Юга.ру

Статьи

Лекция о здоровом питании, поездка на Эльбрус, живопись акварелью

Чем заняться в выходные

Статьи Партнерский

В поисках снега зимой. Как проехать в Мезмай, Гуамку и Лагонаки

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале