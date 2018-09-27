Краснодарские депутаты завершили изменения градостроительной документации для передачи «Авроры» в концессию

Депутаты гордумы Краснодара изменили назначение территории вокруг кинотеатра «Аврора» для передачи здания в концессию

Изменения внесены в Правила землепользования и застройки, депутаты поддержали их на 60-м заседании гордумы.

Ранее депутаты приняли решение о переводе территории, ограниченной улицами Красной, Офицерской и переулком Курганным, в зону общественно-делового и коммерческого назначения в Генплане города. Теперь это зонирование закрепили в ПЗЗ, пояснил директор городского департамента архитектуры и градостроительства Михаил Фролов.

Он отметил, что проект изменений в ПЗЗ прошел публичные слушания, результаты которых опубликованы на сайте администрации и гордумы.

Как сообщали Юга.ру, в августе мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что администрация добилась расторжения договора с подрядчиком по «Авроре», активно занимается подготовкой концессионного соглашения, в частности, решает вопросы, связанные с формированием границ земельного участка. Это нужно, чтобы понять, будет ли помимо самого здания включен, например, фонтан в соглашение как имущество для передачи, какая часть прилегающей территории войдет комплекс передачи в концессию.

Подготовительные этапы планируют завершить в ноябре. Финансировать реконструкцию «Авроры» будет Сергей Галицкий.

Кинотеатр «Аврора», построенный по проекту архитектора Евгения Сердюкова, был сдан в эксплуатацию в мае 1967 году. Памятником архитектуры здание признали в 1981-м.