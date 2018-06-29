Галицкий получил награду РФС за вклад в развитие футбола

Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий стал лауреатом награды Российского футбольного союза (РФС) за вклад в развитие футбола по итогам сезона-2017/18

Сергей Галицкий создал футбольный клуб «Краснодар» в 2008 году. Через три года «быки» поднялись до премьер-лиги, в 2015 году стали бронзовыми призерами чемпионата России и впервые выступили в Лиге Европы. С тех пор «горожане» трижды участвовали в групповом раунде и два раза выходили в плей-офф евротурнира. В чемпионате России сезона-2017/18 «Краснодар» финишировал четвертым и вновь обеспечил себе участие в Лиге Европы.

В октябре 2016 года был открыт стадион «Краснодар», который построили на средства Галицкого. Рядом с ареной размещается клубная академия, которая в 2018 году стала базой размещения сборной Испании на время чемпионата мира.