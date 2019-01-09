Галицкий откроет в Краснодаре несколько ресторанов

Бизнесмен Сергей Галицкий намерен открыть в Краснодаре минимум три ресторана и бургерную

Об этом в интервью изданию Аllcafe сообщил шеф-повар Владимир Щепилов, с которым Галицкий заключил трехлетний контракт. 27-летний шеф родом из Краснодара последние два года работал в заведениях холдинга Ginza Project в Петербурге. Предложение из родного города ему сделали полгода назад.

«В первых планах команды запустить три ресторана. Один уже построен — в парке, называется "Кафе "Краснодар". Ресторан красивый, стильный, очень дорогой, на кухне — оборудование мечты», — рассказал Щепилов.

По его словам, Галицкий очень много вложил в ресторан, так как для него это, как и стадион «Краснодар», в какой-то степени имиджевый проект.

«Наша задача, по словам Сергея Николаевича, — воспитание вкусов. Говорит, я построил хороший стадион, парк, теперь твоя очередь рассказать краснодарцам о настоящей гастрономии», — отметил шеф-повар.

Он уточнил, что в первом ресторане выступит как наемный работник, а следующие проекты будут открываться под него и с его партнерским участием.

Щепилов также рассказал, что подбор шеф-повара под новый проект Галицкого шел долго.

«Летом у команды был гастрономический тур, они приезжали в Петербург и много где были, в том числе в Shana и "Гастрономике" (последние места работы шефа — прим.), а кто-то из команды раньше был в Godji (паназиатский ресторан в Петербурге, трансформировавшийся в Shana — прим.) Еда в Godji команду впечатлила так, что в ближайших планах у Сергея Николаевича — построить в Краснодаре ресторан с паназиатской едой», — сказал Щепилов.

Сообщение о скором открытии кафе «Краснодар» в одноименном парке, а также бургерной рядом, появилось в официальном аккаунте парка в инстаграме 9 декабря.