Галицкий откроет в Краснодаре несколько ресторанов
Бизнесмен Сергей Галицкий намерен открыть в Краснодаре минимум три ресторана и бургерную
Об этом в интервью изданию Аllcafe сообщил шеф-повар Владимир Щепилов, с которым Галицкий заключил трехлетний контракт. 27-летний шеф родом из Краснодара последние два года работал в заведениях холдинга Ginza Project в Петербурге. Предложение из родного города ему сделали полгода назад.
«В первых планах команды запустить три ресторана. Один уже построен — в парке, называется "Кафе "Краснодар". Ресторан красивый, стильный, очень дорогой, на кухне — оборудование мечты», — рассказал Щепилов.
По его словам, Галицкий очень много вложил в ресторан, так как для него это, как и стадион «Краснодар», в какой-то степени имиджевый проект.
«Наша задача, по словам Сергея Николаевича, — воспитание вкусов. Говорит, я построил хороший стадион, парк, теперь твоя очередь рассказать краснодарцам о настоящей гастрономии», — отметил шеф-повар.
Он уточнил, что в первом ресторане выступит как наемный работник, а следующие проекты будут открываться под него и с его партнерским участием.
Щепилов также рассказал, что подбор шеф-повара под новый проект Галицкого шел долго.
«Летом у команды был гастрономический тур, они приезжали в Петербург и много где были, в том числе в Shana и "Гастрономике" (последние места работы шефа — прим.), а кто-то из команды раньше был в Godji (паназиатский ресторан в Петербурге, трансформировавшийся в Shana — прим.) Еда в Godji команду впечатлила так, что в ближайших планах у Сергея Николаевича — построить в Краснодаре ресторан с паназиатской едой», — сказал Щепилов.
Сообщение о скором открытии кафе «Краснодар» в одноименном парке, а также бургерной рядом, появилось в официальном аккаунте парка в инстаграме 9 декабря.
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Как пишет «РБК Краснодар», интерьерами «Кафе Краснодар» занималась архитектурная студия Максима Рымаря и Натальи Марковой MAXIM RYMAR archistudio. Ранее они же проектировали интерьеры домашнего стадиона ФК «Краснодар», тренировочной базы клуба и детской футбольной академии.
Напомним, парк «Краснодар», на территории которого находятся первые рестораны Галицкого, заработал осенью 2017 года.
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