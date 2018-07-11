«Самый футбольный город России». Что пишет The New York Times о Краснодаре

Американская газета The New York Times 9 июля опубликовала статью о Краснодаре. Юга.ру пересказывают ее содержание.

Чемпионат мира по футболу — 2018, который заканчивается на этой неделе матчами в Москве и Санкт-Петербурге, проходил в 11 городах России — от Калининграда до Сочи и Екатеринбурга. Но его не было в Краснодаре, одном из самых футбольных городов страны. Жители до сих пор не очень понимают, почему было принято такое решение. Далее в статье говорится об амфитеатре в парке «Краснодар», в котором проходят трансляции всех матчей ЧМ. Амфитеатр — один из элементов большого и красивого парка, построенного в средиземноморском стиле вокруг не менее впечатляющего стадиона. Сайт StadiumDB, рассказывающий о строительстве стадионов, назвал эту арену, построенную в 2016 году, «"Феррари" среди футбольных стадионов».

Стадион, парк и ультрасовременная академия футбола образуют единый комплекс на значительной территории.

Краснодар — один из самых быстрорастущих городов на юге России, и изначально он должен был принять ЧМ, но в последний момент его вычеркнули. Такое решение не нашло понимания среди местных жителей. Краснодар — единственный город в России, кроме Москвы, в котором две футбольные команды одновременно играли в премьер-лиге, — ФК «Краснодар» и муниципальный ФК «Кубань» [в июне ФК «Кубань» прекратил существование из-за финансовых проблем — прим. Юга.ру], один из старейших клубов в стране.

После шквала критики российские власти стали оправдываться тем, что последнее слово в выборе городов было за ФИФА. Они добавили, что в Сочи, который тоже находится в Краснодарском крае, уже есть стадион, построенный к зимним Олимпийским играм.

На тот момент министром спорта России был Виталий Мутко, который заявил, что стадион «Краснодар» недостаточно большой — он вмещает 34 тыс. зрителей. Однако в некоторых городах, которые все же принимают ЧМ, стадионы рассчитаны на меньшее количество человек. Например, в Екатеринбурге построили дополнительные сиденья на стадионе, чтобы увеличить вместимость до 33 тыс. человек. Стадион в Калининграде тоже немного меньше — он рассчитан на 33,9 тыс. зрителей.

Некоторые краснодарцы списали такое решение на разбитые дороги и пробки, которые являются прямым следствием превращения деревни в город-миллионник. Но другие отмечали, что чемпионат мира мог бы стать отличной возможностью привести дороги в порядок.

В 2017 году президент России Владимир Путин выбрал Краснодар для встречи с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который назвал увиденную инфраструктуру «настоящим произведением искусства». Несмотря на то что стадион был построен не к чемпионату мира и не участвовал в Кубке конфедераций, его смог оценить не только Инфантино. «Всякий раз, когда люди посещают футбольную академию — Испания жила и тренировалась здесь в течение ЧМ, — они бывают изумлены, — приводит The New York Times слова спортивного директора академии Максима Савостина. — Многие думают, что Краснодар — обычный небольшой город, но когда они приходят на стадион, то понимают, какой уникальный проект здесь реализован».

Еще один признак яркой футбольной культуры в городе состоит в противостоянии двух клубов. Преданный фанат ФК «Кубань» Вячеслав Богородицкий, юрист по профессии, рассказал журналисту The New York Times, что он не был ни на стадионе, ни в прилегающем парке. Богородицкий добавил, что вообще не признает существование клуба «Краснодар», основанного лишь в 2008 году, на 80 лет позже «Кубани». «Некоторые приходят на новый стадион из-за комфорта — посмотреть футбол с колой и поп-корном», — добавил болельщик.