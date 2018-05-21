Представители Галицкого обсудили будущее «Авроры» с краевыми чиновниками

Представители Сергея Галицкого и специалисты управления госохраны объектов культурного наследия Кубани провели встречу, на которой обсудили реконструкцию кинотеатра «Аврора»

Об этом порталу Юга.ру рассказал руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Роман Семихатский.

«Представители Сергея Галицкого приезжали ко мне в конце прошлой недели. Мы проработали основные направления, определились, что подлежит сохранению в этом памятнике в обязательном порядке. И что теоретически можно преобразовать для современного использования. Это была первая встреча и мы проговорили основные направления. Если в дальнейшем подрядчик сохранит все свои намерения по поводу реставрации, я думаю, что все будет сделано в строгом соответствии с законом», — сказал Семихатский.

По его словам, совместными усилиями власти и Галицкий рассчитывают вернуть «Авроре» исторический облик, который у нее был.

Что происходит с кинотеатром «Аврора»?