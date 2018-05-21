Представители Галицкого обсудили будущее «Авроры» с краевыми чиновниками

Краснодарский край

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Представители Сергея Галицкого и специалисты управления госохраны объектов культурного наследия Кубани провели встречу, на которой обсудили реконструкцию кинотеатра «Аврора»

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Об этом порталу Юга.ру рассказал руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Роман Семихатский.

«Представители Сергея Галицкого приезжали ко мне в конце прошлой недели. Мы проработали основные направления, определились, что подлежит сохранению в этом памятнике в обязательном порядке. И что теоретически можно преобразовать для современного использования. Это была первая встреча и мы проговорили основные направления. Если в дальнейшем подрядчик сохранит все свои намерения по поводу реставрации, я думаю, что все будет сделано в строгом соответствии с законом», — сказал Семихатский.

По его словам, совместными усилиями власти и Галицкий рассчитывают вернуть «Авроре» исторический облик, который у нее был.

Что происходит с кинотеатром «Аврора»?

2015

Как сообщали Юга.ру, «Аврору» закрыли на ремонт в 2015 году. На реконструкцию планировали выделить 134 млн рублей.

2016

Государственную программу «Краснодару — столичный облик» закрыли в 2016 году, ремонт приостановили из-за отсутствия финансирования. В сентябре года проект заморозили.

2017

В июле 2017 года на условиях государственно-частного партнерства взяться за ремонт «Авроры» согласился Сергей Галицкий.

2018

В феврале губернатор Вениамин Кондратьев обсудил с ним будущий ремонт кинотеатра. Бизнесмен подтвердил главе края, что не отказывается от ремонта «Авроры».

Администрация Краснодара в мае 2018 года через суд добилась расторжения контракта с подрядчиком по ремонту кинотеатра «Аврора», который ранее, как утверждают власти, выполнил некачественные работы. До этого этапа приступать к работам представители Галицкого не могли.

Аврора Краснодар Сергей Галицкий
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