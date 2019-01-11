В парке «Краснодар» открылось первое кафе Галицкого

Кафе «Краснодар» заработало в одноименном парке в тестовом режиме

Техническое открытие заведения состоялось 11 января. Кафе рассчитано на 150 мест, также есть летняя площадка на 70 мест на крыше здания — она заработает в теплое время года.

В меню будет два раздела, которые условно делятся на «классику» (блюда традиционной русской и европейской кухни, приготовленные по классическим рецептам) и «модерн» (эксклюзивное меню от шефа). Создатели обещают блюда из местных сезонных продуктов по доступным ценам.

«Первую неделю кафе будет работать в тестовом режиме. За это время команда заведения планирует изучить спрос на позиции в меню, сформировать наиболее удобный график работы, а также проработать отклик на пожелания посетителей», — говорится в сообщении в аккаунте парка «Краснодар» в инстаграме.

Отмечается, что открытие бургерной, которая находится по-соседству, состоится 16 января.