В парке «Краснодар» открылось первое кафе Галицкого
Кафе «Краснодар» заработало в одноименном парке в тестовом режиме
Техническое открытие заведения состоялось 11 января. Кафе рассчитано на 150 мест, также есть летняя площадка на 70 мест на крыше здания — она заработает в теплое время года.
В меню будет два раздела, которые условно делятся на «классику» (блюда традиционной русской и европейской кухни, приготовленные по классическим рецептам) и «модерн» (эксклюзивное меню от шефа). Создатели обещают блюда из местных сезонных продуктов по доступным ценам.
«Первую неделю кафе будет работать в тестовом режиме. За это время команда заведения планирует изучить спрос на позиции в меню, сформировать наиболее удобный график работы, а также проработать отклик на пожелания посетителей», — говорится в сообщении в аккаунте парка «Краснодар» в инстаграме.
Отмечается, что открытие бургерной, которая находится по-соседству, состоится 16 января.
View this post on Instagram
Я рад сообщить вам, что Кафе «Краснодар» сегодня открылось! �� ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Отмечу, что первую неделю кафе будет работать в тестовом режиме. За это время команда заведения планирует изучить спрос на позиции в меню, сформировать наиболее удобный график работы, а также проработать отклик на пожелания посетителей! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ребята готовы встретить всех желающих, но вместе с тем рассчитывают на понимание и вашу обратную связь! �� ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⚠️⚠️⚠️ Открытие бургерной ��состоится в среду, 16 января �� ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @officialparkkrasnodar������ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого #КафеКраснодар
Как сообщали Юга.ру, кафе «Краснодар» — первое заведение, которое открывает в городе бизнесмен, основатель сети «Магнит» и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий.
Интерьером кафе занималась архитектурная студия Максима Рымаря и Натальи Марковой MAXIM RYMAR archistudio. Они же проектировали интерьеры домашнего стадиона ФК «Краснодар», тренировочной базы клуба и детской футбольной академии.
Шеф-поваром «Краснодара» стал 27-летний Владимир Щепилов, ранее работавший в заведениях холдинга Ginza Project в Петербурге. С ним Галицкий планирует реализовать в Краснодаре еще несколько проектов.
Как в соцсетях проходит флешмоб после заявления об уходе со сцены певицы Адель
И другие события Краснодара с 11 по 13 января
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.