Галицкий потерял 2,8 млрд долларов и опустился на 10 мест в рейтинге Forbes. Дерипаска и Керимов поднялись
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Туда в очередной раз попали Сергей Галицкий, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов
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В свежем годовом рейтинге основатель сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий с 18 места опустился сразу на 10 строчек вниз. Его капитал уменьшился на 2,8 млрд долларов и составил 4 млрд долларов.
Другой бизнесмен с кубанскими корнями Олег Дерипаска по сравнению с прошлым годом заработал более 1,5 млрд долларов и поднялся с 23‑й на 19‑ю строчку рейтинга с 6,7 млрд долларов. Замкнул двадцатку российских богачей Сулейман Керимов. Состояние бизнесмена Forbes оценил в 6,4 млрд долларов — это на 100 млн больше, чем в прошлом году.
В список миллиардеров впервые вошел ростовский предприниматель Иван Саввиди. Деньги, вырученные от продажи компании «Донской табак», позволили ему занять 53-е место в рейтинге. Его состояние оценивается в 1,9 млрд долларов.
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81-е место в рейтинге занял председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. На счету находящегося под следствием бизнесмена — 1,2 млрд долларов.
Рейтинг «200 богатейших бизнесменов России» журнал Forbes выпускает уже в 15-й раз. В него входят предприниматели, чье состояние равно как минимум 500 млн долларов.
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