«А мы уже всю коллекцию наклеек собрали». Что говорят об уходе Галицкого в соцсетях?
Новость о том, что Сергей Галицкий покинул пост генерального директора компании «Магнит», стала неожиданностью для всех. Люди спорят о том, почему это произошло, куда теперь пойдет бизнесмен и что будет с его футбольным клубом.
Портал Юга.ру собрал самые интересные комментарии из социальной сети «ВКонтакте», где вскоре после этого произошел системный сбой.
Мы намеренно не стали включать в этот материал мнения известных экономистов и политологов и выкладки анонимных телеграм-каналов. «Магнит» — это народная торговая сеть, и самое главное в сегодняшнем событии — реакция простых людей, посетителей магазинов у дома, пользователей народной социальной сети.
Многие пользователи пытаются разобраться в причинах, побудивших Сергея Галицкого покинуть компанию «Магнит», и предполагают, что, возможно, все дело в санкциях. Вероятно, речь идет о попадании бизнесмена в «кремлевский список» Минфина США, сформированный в январе. Однако этот перечень сам по себе не влечет за собой никаких санкций.
Многих людей волнует, что будет с любимым детищем бизнесмена — футбольным клубом «Краснодар». А кое-кто (возможно, поклонники другой краснодарской команды) не скрывает злорадства.
Отдельные эксперты, которых достаточно в каждой социальной сети по любому поводу, считают, что Галицкий все давно продумал и ушел из «Магнита» вовремя, в самый нужный момент.
Но большинство людей благодарит Сергея Галицкого за все, что он сделал для города, и сожалеет о его неожиданном уходе.
Некоторые пользователи строят мрачные прогнозы относительно ближайшего будущего компании (а то и всей страны).
Однако спокойствию и прагматизму некоторых людей остается только позавидовать.
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