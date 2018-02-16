«А мы уже всю коллекцию наклеек собрали». Что говорят об уходе Галицкого в соцсетях?

Новость о том, что Сергей Галицкий покинул пост генерального директора компании «Магнит», стала неожиданностью для всех. Люди спорят о том, почему это произошло, куда теперь пойдет бизнесмен и что будет с его футбольным клубом.

Портал Юга.ру собрал самые интересные комментарии из социальной сети «ВКонтакте», где вскоре после этого произошел системный сбой.



Мы намеренно не стали включать в этот материал мнения известных экономистов и политологов и выкладки анонимных телеграм-каналов. «Магнит» — это народная торговая сеть, и самое главное в сегодняшнем событии — реакция простых людей, посетителей магазинов у дома, пользователей народной социальной сети.