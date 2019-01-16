В парке «Краснодар» открылась бургерная

В парке «Краснодар» 16 января начала работу бургерная, которую открыл бизнесмен Сергей Галицкий

Заведение открылось в тестовом режиме, в ближайшее время будет работать с 9:00 до 21:00. Вместимость бургерной составляет 100 мест.

В пресс-службе заведения порталу Юга.ру рассказали, что в меню бургерной будут также закуски, чебуреки, супы, десерты. Предусмотрены бугреры для вегетарианцев и веганов: с сельдью, с авокадо. Из напитков посетителям предлагают кофе, чай, алкогольные напитки, в том числе пиво, сидр и коктейли. Также в меню есть протеиновые коктейли.

Бургерная находится рядом с кафе «Краснодар», которое открылось 11 января и стало первым заведением Сергея Галицкого. Оно рассчитано на 100 мест, также есть летняя площадка на 70 мест на крыше здания, которая откроется в летнее время.