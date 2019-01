В парке «Краснодар» открылась бургерная

View this post on Instagram

Начну день с интересных фактов о бургерной , которая совсем скоро откроется в парке ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✅ Вместимость - 100 посадочных мест! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✅ В меню сочные бургеры, которые будут приготовлены прямо на ваших глазах ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✅ Авторские соусы из натуральных ингредиентов ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✅ Только лучшие местные продукты ☝️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✅ Молниеносное приготовление ⚡ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✅ Сюрпризы от шефа ‍ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Остальное поймёте на месте ждать осталось совсем недолго @officialparkkrasnodar ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого #Бургерная #КафеКраснодар