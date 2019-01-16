В парке «Краснодар» открылась бургерная

Краснодарский край

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В парке «Краснодар» 16 января начала работу бургерная, которую открыл бизнесмен Сергей Галицкий

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Заведение открылось в тестовом режиме, в ближайшее время будет работать с 9:00 до 21:00. Вместимость бургерной составляет 100 мест.

В пресс-службе заведения порталу Юга.ру рассказали, что в меню бургерной будут также закуски, чебуреки, супы, десерты. Предусмотрены бугреры для вегетарианцев и веганов: с сельдью, с авокадо. Из напитков посетителям предлагают кофе, чай, алкогольные напитки, в том числе пиво, сидр и коктейли. Также в меню есть протеиновые коктейли.

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Начну день с интересных фактов о бургерной ��, которая совсем скоро откроется в парке �� ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✅ Вместимость - 100 посадочных мест! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✅ В меню сочные бургеры, которые будут приготовлены прямо на ваших глазах �� ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✅ Авторские соусы из натуральных ингредиентов �� ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✅ Только лучшие местные продукты ☝️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✅ Молниеносное приготовление ⚡ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✅ Сюрпризы от шефа ��‍�� ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Остальное поймёте на месте �� ждать осталось совсем недолго �� @officialparkkrasnodar ������ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого #Бургерная #КафеКраснодар

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Бургерная находится рядом с кафе «Краснодар», которое открылось 11 января и стало первым заведением Сергея Галицкого. Оно рассчитано на 100 мест, также есть летняя площадка на 70 мест на крыше здания, которая откроется в летнее время.

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Как писали Юга.ру, 9 января стало известно, что Сергей Галицкий планирует открыть в одноименном парке три ресторана и бургерную.

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