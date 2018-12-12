Первышов рассказал о судьбе налогов Галицкого от продажи акций «Магнита»

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов объяснил, что будет с налогами, которые должен заплатить бизнесмен Сергей Галицкий после продажи акций компании «Магнит»

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На брифинге, посвященном подведению итогов года, мэр рассказал, что отчетный период от продажи акций наступит только в 2019 году, потому что сделка прошла в 2018-м.

«Мы не знаем суммы расчета, мы не знаем, где Сергей Николаевич [Галицкий] будет платить налог. Мне трудно отвечать за человека, он будет платить как физическое лицо за продажу пакета акций, который он реализовал. Сделка была в этом году. Мы понимаем, что если мы продали какое-то имущество, то отчетный период наступает в следующем году. Хотелось бы, конечно, чтобы налоги были уплачены непосредственно в Краснодаре. Тогда произошло бы распределение денег между субъектом РФ (Краснодарским краем) и муниципалитетом. Для общего понимания, НДФЛ расщепляется — муниципалитет получает 22%, а субъект — 78%», — объяснил Первышов.

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Как сообщали Юга.ру, 16 февраля Сергей Галицкий продал крупный пакет акций сети «Магнит», покупателем стала банковская группа ВТБ. Совет директоров «Магнита» принял отставку Галицкого с поста генерального директора компании.

С июня ретейлером руководит Ольга Наумова. Ее биографию можно прочитать здесь.

«Магнит» Бизнес-сообщество Евгений Первышов Краснодар Налоги Сергей Галицкий Торговля
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