Первышов рассказал о судьбе налогов Галицкого от продажи акций «Магнита»

Глава Краснодара Евгений Первышов объяснил, что будет с налогами, которые должен заплатить бизнесмен Сергей Галицкий после продажи акций компании «Магнит»

На брифинге, посвященном подведению итогов года, мэр рассказал, что отчетный период от продажи акций наступит только в 2019 году, потому что сделка прошла в 2018-м.

«Мы не знаем суммы расчета, мы не знаем, где Сергей Николаевич [Галицкий] будет платить налог. Мне трудно отвечать за человека, он будет платить как физическое лицо за продажу пакета акций, который он реализовал. Сделка была в этом году. Мы понимаем, что если мы продали какое-то имущество, то отчетный период наступает в следующем году. Хотелось бы, конечно, чтобы налоги были уплачены непосредственно в Краснодаре. Тогда произошло бы распределение денег между субъектом РФ (Краснодарским краем) и муниципалитетом. Для общего понимания, НДФЛ расщепляется — муниципалитет получает 22%, а субъект — 78%», — объяснил Первышов.