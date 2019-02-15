Галицкий продал группе ВТБ 80% пенсионного фонда «Магнита»
ВТБ в феврале выкупил 80% негосударственного пенсионного фонда «Магнит» у бизнесмена Сергея Галицкого
Галицкий владел 80% фонда через ЗАО «Объединенный капитал». Остальные 20% принадлежат АО «Тандер».
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Пенсионный фонд у «Магнита» появился в 2010 году. Компания приобрела «Христианский пенсионный фонд "Добродетель"», который потом переименовали в «Магнит».
Галицкий в интервью «Коммерсанту» рассказывал, что с помощью пенсионного фонда можно будет построить «хорошую систему мотивации для рядовых сотрудников и доплачивать людям, которые долго проработали в компании».
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ВТБ купил долю Галицкого из расчета, что сделка позволит «качественно нарастить объем пенсионного бизнеса группы».
«В результате сделки "ВТБ Пенсионный фонд" расширит свою клиентскую базу более чем на 220 тыс. новых клиентов и сократит издержки на одного клиента», — цитируют представителя ВТБ «Ведомости».
Как сообщали Юга.ру, 16 февраля 2018 года банковская группа ВТБ стала крупнейшим держателем акций «Магнита», когда Сергей Галицкий продал 29,1% акций сети за 138 млрд рублей.
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