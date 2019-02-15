Галицкий продал группе ВТБ 80% пенсионного фонда «Магнита»

ВТБ в феврале выкупил 80% негосударственного пенсионного фонда «Магнит» у бизнесмена Сергея Галицкого

Пенсионный фонд у «Магнита» появился в 2010 году. Компания приобрела «Христианский пенсионный фонд "Добродетель"», который потом переименовали в «Магнит».

Галицкий в интервью «Коммерсанту» рассказывал, что с помощью пенсионного фонда можно будет построить «хорошую систему мотивации для рядовых сотрудников и доплачивать людям, которые долго проработали в компании».