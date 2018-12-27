Как «Магнит» завершает свой первый год без Галицкого

2018 год стал поворотным и судьбоносным для розничной сети «Магнит». Юга.ру вспоминают о событиях, произошедших в жизни компании за последние 11 месяцев.

Начало года. Смена руководства В середине февраля основатель и совладелец компании «Магнит» Сергей Галицкий продал принадлежавшие ему 29,1% акций «Магнита» банку ВТБ за 138 млрд рублей. Галицкий остался владельцем 3% акций «Магнита» и покинул совет директоров. Компанию на короткий период возглавил ее финансовый директор Хачатур Помбухчан. Галицкий выступил перед сотрудниками с прощальным словом.

Налоги от продажи акций пойдут в бюджет Краснодарского края и Краснодара. Стандартная ставка НДФЛ составляет 13%, от всей этой суммы город получит 22%. Таким образом, поступления от этой сделки в городской бюджет составят почти 4 млрд рублей.

ВТБ сразу озвучил, что состав руководства «Магнита» изменится. В него войдут новые независимые директора и топ-менеджеры. Компания сконцентрируется на рыночной капитализации, а планы по развитию собственного пищевого производства пересмотрят.

Смена стратегии, приход топ-менеджеров X5 Retail Group Как заявил в ходе телеконференции с инвесторами Хачатур Помбухчан, «Магнит» пересмотрит политику расширения сети в сторону отказа от экспансии. В планах ретейлера — повышение эффективности уже открытых точек. А вместо открытия собственных новых магазинов компания также планирует покупать точки небольших региональных ретейлеров. Кроме того, сообщил Помбухчан, компания сократит вложения в собственное производство, чтобы увеличить капитализацию.

2 апреля финансовым директором «Магнита» была назначена Елена Милинова, которая до этого занимала должность главного финансового директора Х5 Retail Group. В мае «Магнит» завершил тестирование технологии искусственного интеллекта для исследования спроса на товары. По оценкам аналитиков ретейлера, за счет использования нейронной сети выручка может вырасти до 4 млрд рублей в год.

16 мая исполнительным директором «Магнита» стала Ольга Наумова. В Х5 Retail Group она была гендиректором магазинов «у дома» сети «Пятёрочка». Этот сигнал инвесторы восприняли позитивно, капитализация компании начала восстанавливаться после падения стоимости акций.

18 апреля прошла пресс-конференция с участием футболиста Роналдиньо — амбассадора бренда. Хачатур Помбухчан сообщил о планах ретейлера вернуть лидерство по размеру выручки и запустить онлайн-магазин, а также рассказал, что проведение акций лояльности приносит «Магниту» до 4% роста оборота. Тогда же Помбухчан анонсировал производство «Магнитом» собственных кондитерских изделий и бытовой химии, а также добавил, что еще ряд проектов находятся в стадии разработки.

«Магнит Аптеки» и теплицы В майском интервью ТАСС Ольга Наумова рассказала, что до конца 2018 года «Магнит» планирует презентовать обновленную концепцию гипермаркета в измененном формате, а также сменить формат семейных магазинов, 14 из них на тот момент уже было обновлено. В июне стало известно о том, какой «интересный проект» в сфере фармы затевает «Магнит». Ретейлер сообщил, что начал переговоры о покупке одного из пяти крупнейших в России фармацевтических дистрибуторов — «СИА Групп», входящего в российскую инвестиционную компанию Marathon Group, которая в мае купила у ВТБ 11,82% акций «Магнита». Как было заявлено позже, аптеки «Магнит» будут покупать лекарства напрямую у производителей. Рыночные аналитики посчитали новость о приобретении «СИА Групп» умеренно неблагоприятной для ретейлера, так как фарма — бизнес для компании непрофильный, а покупка не выглядит необходимостью. В начале курортного сезона стало известно, что магазины «Магнит» на курортах Кубани будут работать круглосуточно.

В конце июня появились известия о скором уходе Хачатура Помбухчана с поста генерального директора, компанию возглавила Ольга Наумова. Она рассказала, что не сразу приняла предложение о переходе в «Магнит», поначалу отказывала Галицкому. В июле объявили о том, что «Магнит» не намеревается открывать магазины в Крыму, планирует организовать торговлю на заправках и построить в Тихорецком районе теплицы для помидоров за 12,6 млрд рублей.

Рейтинги и планы В августе на встрече с губернатором Вениамином Кондратьевым Наумова заверила его, что штаб-квартира «Магнита» останется в Краснодаре, компания продолжит поддерживать местного производителя. В сентябре гендиректор «Магнита» возглавила рейтинг женщин-руководителей, составленный РБК. Сам «Магнит» хоть и уступил X5 Retail Group второе место в рейтинге частных компаний Forbes, но остался в первой десятке крупнейших по выручке российских компаний по версии РБК. Также в сентябре в прессу попали сведения о том, что Галицкий создал инвестиционный фонд на деньги от продажи «Магнита». Бизнесмен учредил в Краснодаре ООО «СН Капитал». Основным видом деятельности организации станет предоставление финансовых услуг, главой компании назначен Дмитрий Чижевский. В последних числах сентября была обнародована новая стратегия развития компании. Из нее следует, что «Магнит» отказался от развития сети гипермаркетов — существующие переформатируют в торгово-развлекательные комплексы.

Наталия Малых ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ»

— Мы полагаем, что у компании амбициозные планы по развитию сети магазинов «у дома» на уже насыщенном и зрелом рынке. Рынок продуктового ретейла сейчас довольно слабый на фоне экономности покупателей и высокой конкуренции среди ретейлеров, и мы считаем, что экспансия будет держать маржу прибыли под серьезным давлением. Консолидация отрасли, похоже, откладывается. Выход в смежные точки продаж на существующих площадях может оказаться рентабельным и быстро окупаемым, но ощутимое влияние на продажи и прибыль всей компании они дадут еще не скоро, как и работа с ассортиментом и программами лояльности. Потенциал компании мы связываем с более долгосрочными перспективами, когда эти инициативы по развитию текущих точек начнут приносить эффект.

Партнерство с «Почтой России», падений акций После презентации новой стратегии компании акции «Магнита» упали до шестилетнего минимума. В октябре из компании уволился один из соратников Галицкого. Совет директоров торговой сети принял заявление об уходе заместителя генерального директора Ильи Саттарова, который в течение восьми лет играл важную роль в руководстве ретейлера. Одна из последних корпоративных новостей говорит о том, что «Магнит» откроет в ЮФО 2 тыс. магазинов в отделениях «Почты России».

К настоящему моменту акции «Магнита» балансируют возле исторических минимумов. На фоне ослабления операционной среды — снижения реальных доходов населения, повышения налогов, пенсионной реформы, волатильности рубля — рыночные аналитики считают рынок продуктового ретейла спекулятивным для инвестиций. Собственное производство и кафе Из последних событий — в Краснодаре 17 декабря состоялось открытие первого индустриального парка компании «Магнит» в районе поселка Дорожного. Общая площадь парка составила свыше 230 га, где могут разместиться более 20 предприятий. На территории парка построили энергоцентр, хладоцентры, водозаборы и очистные сооружения. Первым работу начал «Кубанский комбинат хлебопродуктов», который объединил три отдельные фабрики по выпуску мучных кондитерских, бараночно-сухарных и макаронных изделий.