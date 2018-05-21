Мэрия Краснодара расторгла контракт с прежним подрядчиком по ремонту кинотеатра «Аврора»

Администрация Краснодара добилась расторжения контракта с подрядчиком по ремонту кинотеатра «Аврора», который ранее выполнил некачественные работы

«Это была принципиальная задача — добиться расторжения договора с подрядчиком, который едва не погубил один из символов Краснодара. Следующий этап — претензионная работа. Однако самое важное, что мы теперь можем планировать действия по восстановлению и реставрации "Авроры", готовить документы для концессионного соглашения. К этому необходимо приступать незамедлительно», — сказал мэр Евгений Первышов.

Муниципальный контракт по реконструкции кинотеатра администрация заключала с ООО «СТК». Во время ремонта исполнитель нарушил внутреннюю отделку и повредил конструкции здания. В связи с этим мэрия подала в суд на подрядчика. Арбитражный суд края принял решение в пользу муниципалитета. Однако подрядчик подал апелляцию.

Кинотеатр «Аврора» построили в 1967 году. Его возводили по проекту архитектора Евгения Сердюкова. В 1981 году здание «Авроры» стало памятником архитектуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение краснодарского арбитража без изменения. Апелляционная жалоба подрядчика не была удовлетворена. Таким образом, кинотеатр вернули в ведение администрации города.

Как сообщали Юга.ру, «Аврору» закрыли на ремонт в 2015 году. На реконструкцию планировали выделить 134 млн рублей, но государственную программу закрыли в 2016 году, ремонт приостановили из-за отсутствия финансирования. В сентябре 2016 года проект заморозили.

В июле 2017 года на условиях государственно-частного партнерства взяться за ремонт «Авроры» согласился Сергей Галицкий. В феврале губернатор Вениамин Кондратьев обсудил с ним будущий ремонт кинотеатра. Бизнесмен подтвердил главе края, что не отказывается от ремонта «Авроры».