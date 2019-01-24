Галицкий пообещал не менять внешний облик кинотеатра «Аврора» при реконструкции
Бизнесмен Сергей Галицкий 24 января рассказал, как будет проходить реконструкция краснодарского кинотеатра «Аврора»
На встрече с губернатором Краснодарского края Галицкий рассказал, что внешний архитектурный облик кинотеатра после капитального ремонта изменять не будут.
«С учетом мнения граждан мы очень бережно отнесемся к архитектурным формам кинотеатра. Наши специалисты смотрят лучшие кинозалы мира, чтобы "Аврора" приобрела современный вид и в то же время осталась узнаваемой», — сказал бизнесмен.
После того, как администрация передаст кинотеатр в управление инвестору, на подготовку проектных документов потребуется восемь-девять месяцев.
Галицкий уточнил, что реконструкцию проведут и на территории, прилегающей к «Авроре». Там отремонтируют пешеходные переходы к кинозалу, сделают озеленение.
Мэр Краснодара Евгений Первышов пояснил, что земля под кинотеатром определена как общественно-деловая зона. Изменения уже внесли в генплан города, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, в 2015 году «Аврору» закрыли на ремонт. На реконструкцию планировали выделить 134 млн рублей, но государственную программу закрыли в 2016 году, ремонт приостановили из-за отсутствия денег. В сентябре 2016 года проект заморозили. В мае 2018 года администрация Краснодара расторгла контракт с подрядчиком по ремонту кинотеатра «Аврора», который ранее выполнил некачественные работы.
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В июле 2017 года на условиях государственно-частного партнерства Сергей Галицкий согласился отремонтировать «Аврору». В феврале 2018 года губернатор обсудил с ним будущий ремонт кинотеатра. Бизнесмен подтвердил главе края, что не отказывается от ремонта «Авроры».
В августе мэр Краснодара рассказал, что администрация добилась расторжения договора с подрядчиком по «Авроре», активно занимается подготовкой концессионного соглашения, в частности, решает вопросы, связанные с формированием границ земельного участка. Депутаты гордумы в сентябре изменили назначение территории вокруг «Авроры» для передачи здания в концессию.
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