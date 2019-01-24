Галицкий пообещал не менять внешний облик кинотеатра «Аврора» при реконструкции

Бизнесмен Сергей Галицкий 24 января рассказал, как будет проходить реконструкция краснодарского кинотеатра «Аврора»

На встрече с губернатором Краснодарского края Галицкий рассказал, что внешний архитектурный облик кинотеатра после капитального ремонта изменять не будут.

«С учетом мнения граждан мы очень бережно отнесемся к архитектурным формам кинотеатра. Наши специалисты смотрят лучшие кинозалы мира, чтобы "Аврора" приобрела современный вид и в то же время осталась узнаваемой», — сказал бизнесмен.

После того, как администрация передаст кинотеатр в управление инвестору, на подготовку проектных документов потребуется восемь-девять месяцев.

Галицкий уточнил, что реконструкцию проведут и на территории, прилегающей к «Авроре». Там отремонтируют пешеходные переходы к кинозалу, сделают озеленение.

Мэр Краснодара Евгений Первышов пояснил, что земля под кинотеатром определена как общественно-деловая зона. Изменения уже внесли в генплан города, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.