Галицкий стал кандидатом на премию «Персона года» газеты «Ведомости»

Бизнесмена Сергея Галицкого номинировали на премию «Персона года 2018», которую проводит газета «Ведомости»

Галицкого представили в номинации «Частное лицо». Вместе с ним в эту категорию попали Александр Петров и Руслан Боширов, которых подозревают в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в российской колонии, и все болельщики, принимавшие участие в чемпионате мира по футболу.

В номинации «Жертва года» газета представила основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (его с братом Магомедом подозревают в мошенничестве, крупных растратах и организации преступного сообщества; Магомедовы находятся в СИЗО) и владельца «Базового элемента» Олега Дерипаску (бизнесмен и его компании попали под санкции Минфина США).

Полный список претендентов и номинаций опубликован на сайте премии. Итоги голосования подведут 27 декабря.

Как сообщали Юга.ру, после продажи акций сети «Магнит» банку ВТБ Галицкий рассказывал, что хотел бы жизни без лишней публичности.

«Наверное, интенсивное время для меня прошло, и сейчас я хочу пожить спокойной жизнью без лишней публичности. Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом — футболом, благоустройством. Надеюсь, краснодарцы меня поймут и поддержат мое право на частную жизнь», — сказал бизнесмен во время разговора с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в марте.

В сентябре 2018 года Галицкого номинировали на премию проекта «Сноб» «Сделано в России — 2018» за создание рекреационно-ландшафтного комплекса «Краснодар» около одноименного стадиона.