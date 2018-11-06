«Галицкий считает, что футбол — это театр, и зрителям должно быть удобно». Как устроен изнутри стадион ФК «Краснодар»

Его называют лучшим стадионом России, главной достопримечательностью Краснодара или просто «Гализеем». Два года назад в краевой столице появился объект, который сразу же стал самым популярным местом города. За это время на новом стадионе побывали десятки тысяч краснодарцев. Журналисты портала Юга.ру сходили на экскурсию, организованную работниками ФК «Краснодар», и побывали там, куда не ступала нога большинства болельщиков. Мы готовы рассказать и показать, как выглядит стадион «Краснодар» изнутри, как он устроен и как функционирует.

Внутри стадиона по всему периметру проходит транспортный туннель, в который заезжают автобусы с футболистами, прибывающими на матчи. Выходя из автобуса, они попадают в смешанную зону и затем проходят в свои раздевалки.

Это пресс-конференц-холл. Здесь проходят предматчевые совещания, предматчевые и послематчевые интервью и пресс-конференции. У каждого кресла есть система для синхронного перевода. В конце зала располагаются комнаты для переводчиков. Полный зал был лишь однажды — когда перед началом чемпионата мира увольняли тренера сборной Испании, там негде было даже стать.

Раздевалка хозяев выполнена в более темных цветах. У каждого футболиста свое место, администраторы команды их хорошо знают, поэтому места не подписаны. К услугам каждого игрока есть личный шкафчик и небольшой сейф. Но по словам администратора, этими сейфами никто никогда не пользуется — ни гости, ни футболисты «Краснодара».

А это душевая футболистов «Краснодара». Отличается от гостевой тем, что под каждой леечкой на стене есть эмблема краснодарского клуба, выдавленная на искусственном камне. Ее не видно, но она там есть.

После того как здесь снимали финальную сцену фильма «Тренер», раздевалка, в которой отмечали победу с шампанским, была в жутком состоянии. По словам работников клуба, брызги были даже на потолке. В итоге понадобилось пять часов, чтобы специальная бригада все здесь отмыла.

На стадионе есть три раздевалки — для хозяев (футболистов «Краснодара»), для гостей и для «Кубани». По словам работников клуба, у Сергея Галицкого была договоренность, что если вдруг «Кубани» придется играть на новом стадионе, то для них будет своя раздевалка. Она выполнена в тех же цветах, что и гостевая.

Это комната тренера — здесь наставник «быков» Мурад Мусаев и его штаб готовятся к матчам, разбирают игру соперников, проводят совещания и просто отдыхают в перерывах между тренировками и теоретическими занятиями с командой.

Восстановительный центр. Здесь футболисты проводят всевозможные оздоровительные процедуры. Здесь располагаются криосауны — три камеры с температурой -15 °С, -65 °С и -115 °С. При таких низких температурах там можно проводить всего несколько минут. Но вратарь сборной Испании Пепе Рейна сидел пять минут и не хотел выходить. Работникам центра пришлось буквально заставить его покинуть криосауну. Впрочем, выйдя наружу, уже через несколько минут испанец вернулся и продолжил морозильные процедуры.

А это барокамеры, в которые подается высокоочищенный воздух с повышенным содержанием кислорода. Считается, что это помогает в тренировочном процессе и позволяет быстрее реабилитироваться после травм. Одну из барокамер капитан сборной Испании Серхио Рамос попросил отнести ему в номер. За три с половиной недели, которые испанская сборная прожила в Краснодаре, Рамос, по словам работников клуба, провел в личной барокамере около шести часов.

Также в центре находятся хамам и душ Шарко. А вот и бассейн с температурой воды от 4° С до 7° С, в зависимости от пожеланий игроков. В другом бассейне температура воды 40 °С. В соседнем помещении — ледогенераторная. На каждую игру три генератора готовят по 700 кг льда. На матчи Лиги Европы — почти тонну. Лед используется не только для охлаждения напитков, но и в медицинских целях — футболистам прикладывают его к местам ушибов и растяжений.

В распоряжении футболистов есть специально оборудованные массажные кабинеты и даже небольшой фитнес-центр с тренажерным залом. Как для хозяев, так и для гостей предусмотрены помещения для предматчевой разминки. В одном из таких во время съемок фильма «Тренер» оборудовали гримерку для актеров.

Давайте выйдем к полю. Вот здесь, под Западной трибуной, сидят запасные игроки, тренерский штаб, медицинский персонал. Когда идет дождь, можно нажать на кнопку — и над скамейкой запасных выдвигается маркиза . Также вся поверхность под ногами сидящих здесь оборудована подогревом. Когда идет снег, специальные датчики сразу же реагируют и включают подогрев. Поэтому здесь всегда чисто.

Газон на краснодарском стадионе считается одним из лучших в России, и дело здесь не только в нашем климате. Поле находится в отличном состоянии, потому что за ним тщательно ухаживают специально обученные люди. За счет системы дренажа газон в хорошем состоянии даже во время сильного дождя. И по словам работников футбольного клуба, еще не было такого матча, чтобы во время дождя на поле были лужи. Вся вода стекает в специальную емкость объемом 60 куб. метров, которая установлена под полем. А отсюда уже уходит в канализацию.

Под полем проложено 20 км коммуникаций, которые обеспечивают идеальный дренаж, подогрев и, если надо, охлаждение. Вот эти передвижные белые конструкции на колесах — это так называемое «искусственное солнце», которое обеспечивает дополнительную инсоляцию участков поля, на которые не всегда попадает солнце настоящее. Эти устройства можно передвигать по всему полю, освещая участки газона, которые больше всего в этом нуждаются.

На газоне работники на специальных газонокосилках рисуют линии, прикатывая траву в разные стороны. Точно так же делают и все рисунки на поле — трава прикатывается в одну сторону, а рисунок в другую. Сделать, например, силуэт быка — это достаточно сложный технологический процесс. Приезжают специалисты с теодолитом , простреливают точки на поле, обводят желаемое изображение зеленой краской, а затем в соответствии с эскизом укатывают траву в разных направлениях.

Высота газона на стадионе «Краснодар» равна 28 мм — так заказывает команда. Если увеличить высоту травы всего на 4 мм, то по футбольным меркам она будет считаться очень высокой. На таком газоне гораздо легче защищаться, потому что мяч застревает. Этим приемом пользуются некоторые соперники «Краснодара», которые специально к приезду черно-зеленых делают траву повыше. Но на родном стадионе краснодарцы всегда заказывают 28 мм. Для того чтобы газон был идеальным, стричь его приходится ежедневно.

Газон берегут 12 месяцев в году. Зимой его накрывают специальными пологами от снега. Есть специальные пологи от холода и от дождя. Закрывают газон и летом — от палящего солнца. Также поле стараются не перегружать. И если перед играми Лиги Европы «Краснодар» по регламенту обязан предоставить игровое поле для тренировки соперникам, то перед матчами премьер-лиги гостей отправляют тренироваться на поля Академии. По словам работников клуба, приезжие команды относятся к такому решению с пониманием и еще не было случая, чтобы кто-то по этому поводу запротестовал.

Крыша сделала из особого материала, который визуально похож на ткань. Он не пропускает влагу и защищает зрителей от дождя. А по периметру крыши расположены устройства для инфракрасного обогрева. Так что в случае холодов их включают, и внутри стадиона устанавливается комфортная температура. В теории ее можно поднять на 12 градусов от окружающей. То есть если на улице ноль, то в чаше стадиона можно сделать 12 °С.

По всему периметру чаши стадиона проходит огромный медиаэкран площадью 4 тыс. 700 кв. метров. Работники клуба уверяют, что такого экрана нет нигде в мире — только в Краснодаре. Но добавляют, что после открытия арены некоторые клубы поняли, как это круто, и начали повторять за «Краснодаром». На этом экране транслируются ролики, которые заряжают зрителей во время матча. Ну и конечно, показывается вся необходимая статистика — голы, замены, составы команд и так далее. Используется экран и как рекламная площадка.

В настоящее время на стадионе 34,5 тыс. мест. К концу года будет 35 тыс. ровно. Изначально мест было около 33 тыс., но клуб постепенно увеличивает вместимость. За счет чего происходит увеличение? По словам сотрудников клуба, в некоторых местах немного сдвигают сиденья. Или вот на одной из трибун изначально была будка для телевещателя, в которой стояла камера. Но этой будкой никто не пользовался, поэтому ее убрали и получили дополнительные 88 мест.

В верхней части нижнего яруса прямо по центру находятся привилегированные места. На восточной стороне располагается бизнес-сектор, на западной — VIP‑сектор. В чем разница? В VIP-секторе в билет входит ресторанное питание. Максимальная цена билета — 5 тыс. рублей на самый-самый топовый матч. Чтобы попасть на бизнес-трибуну, нужно заплатить от 1 тыс. рублей, а питание можно будет приобрести отдельно. Что касается удобств, то комфортно и там и там.

По периметру стадиона располагаются VIP-ложи, которые вмещают от 12 до 27 мест. Внутри есть стол, кресла, раздевалка, кухня, туалет, собственный лифт и парковка. Это обособленное пространство, где вас никто и никогда не потревожит. Сиденья с подогревом, кондиционер, официанты. Словом, все на высшем уровне. Стоимость аренды ложи на сезон — от 4,5 млн рублей. Это очень дешево по сравнению со многими другими клубами. Так, цена на ложи на стадионах «Спартака» и ЦСКА доходит до 14 млн рублей за сезон. На краснодарском стадионе есть одна уникальная ложа, билеты в которую не продаются ни за какие деньги — из нее футбол смотрит Сергей Галицкий.

Над VIP-сектором прямо посередине находится ложа прессы, которая рассчитана на 90 мест. У каждого журналиста есть индивидуальное место, оборудованное розетками, с доступом в интернет. Также представители СМИ могут зайти в помещение, выпить кофе и перекусить. Кроме того, на стадионе есть два панорамных бара, рассчитанных на 200 человек каждый. Можно смотреть футбол прямо оттуда.

На стадионе располагается более 500 камер, которые позволяют увидеть любую точку внутри стадиона. Не так давно была игра, во время которой некоторые болельщики черно-зеленых, расстроенные несправедливым, по их мнению, результатом, начали бросать на поле посторонние предметы. С помощью камер сотрудникам клуба удалось найти всех этих людей и занести в черный список. До конца года им закрыт доступ на стадион.

Над полем во время матча летает так называемая камера-паук, которая снимает самые эффектные кадры. Этой камерой управляет специальный сотрудник. Также на стадионе есть две камеры системы GLT для определения гола. Они были специально установлены для участия в Лиге Европы. Эти камеры находятся над воротами, и если мяч, в который встроен электронный чип, пересекает линию ворот хотя бы на миллиметр, то камера дает сигнал судье, что гол состоялся. Также на стадионе установлена VAR — система помощи рефери, используемая в случае спорных моментов. У ФК «Краснодар» эта система появилась первой в России. К сожалению, ею не пользуются во время матчей, потому что по регламенту такая система должна быть на стадионах всех клубов. И краснодарцы ждут, пока ее установят остальные клубы премьер-лиги.