Осечка на рейде. «Краснодар» упускает шанс уйти на каникулы лидером

Конечно же, выходя на матч с «Уфой», краснодарцы вряд ли допускали возможность крушения «Зенита» в домашней игре с «Рубином». И вряд ли осознавали, какую цену может иметь их собственный матч. Как выяснилось, это была игра за лидерство.

Алексей Андронов

Мурад Мусаев после матча сказал, что «ситуация в обороне сейчас лучше, чем в начале сезона». Не уверен, что тренер имел в виду именно то, что произнес. Скорее всего, речь об оборонительных показателях в целом. Для этого у него есть цифры и анализ игры каждого конкретного игрока. Но есть и факты. А именно — регулярно пропускаемые «Краснодаром» так называемые быстрые голы. Причем далеко не всегда обязательные. Порой даже очень легкие. В общем-то, так получилось и против «Уфы» — как обычно, нажав на педаль газа в начале матча, «быки» прозевали первую же толковую атаку соперника. Прорыв Живоглядова по правому флангу выглядел впечатляюще, но все же не нес в себе непосредственной угрозы воротам. Однако в штрафной (в центральной зоне, но это скорее недосмотр опорных полузащитников, нежели игроков обороны) остался совершенно свободен люксембуржец Оливье Тилль, который очень легко перевел мяч в дальний угол ворот Крицюка. Можно, наверное, сослаться на отсутствие в составе Шарля Каборе, но, думается, ошибка тут скорее системная, организационная.

Постоянно пропускать первым — это еще и определенная нагрузка на психику. Команда начинает сомневаться в собственных силах, испытывает негативные эмоции. Да, пока что «Краснодару» почти всегда удавалось отыгрываться. Но вот с «Уфой» не удалось, и никто сейчас не может знать цену этим двум очкам. Очевидно одно: у «Краснодара» был первый в истории шанс уйти на зимний перерыв лидером. Не получилось. Конечно, на игре сказалось и отсутствие Ари (русский бразилец не полетит и в Севилью на последний матч группового турнира Лиги Европы). В этом сезоне он стал настоящим лидером команды, причем даже можно сказать, что взлет Ари совпал по времени с неприятностями Павла Мамаева, и позволил в игровом плане о потере не очень сожалеть. Но сейчас отсутствие Ари было заметно, и, хотя вроде бы голевых моментов «Краснодар» создал предостаточно, все же его атака отличалась от себя обычной. Ари умеет обеспечить «изюминку» именно тогда, когда это необходимо. Он часто действует нестандартно, его действия трудно прочитать защитникам. Всего этого в игре с «Уфой» было меньше обычного. Ответный гол, который записал на себя Иван Игнатьев (снова, не уставая, отметим работу клубной академии) был не слишком типичен для «Краснодара». Похоже, ничего подобного не ожидал и его соперник, и Беленов помчался навстречу нападающему не очень осмысленно. Игнатьев же шикарно зацепился «за линию офсайда», а пас Перейры из середины поля был именно таким, какой нужен. Иван хладнокровно перебросил мяч через вратаря, и в этот момент даже показалось, что хозяевам снова удастся уйти от неприятностей, проигрывая по ходу матча.

Но тут помешал соперник. «Уфа», кстати, команда не из особенно приятных в этом плане. Она крайне редко принимает «бой на встречных курсах», зато хорошо приучена терпеть и ждать своего шанса. При этом она хорошо организована (так было и при Гончаренко, и при Семаке), и «вскрыть» ее — задача не из легких. Тем более, если нет такого игрока, как Ари. Моментов, созданных «Краснодаром», вполне бы могло хватить и для победы. В конце концов, Классон дважды попадал в штангу, а Перейре всякий раз не хватало точности при ударах. Однако и «Уфа», перетерпев в обороне, свои моменты тоже создавала — и Крицюк несколько раз реально спас «быков» от поражения. Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, в первую очередь, причину невыигрыша «Краснодара» нужно искать в области психологии. Кто-то скажет, что автор сам «надавил» на клуб, заговорив о чемпионстве. В этом будет толика правды, но прежде всего о титуле заставляет задуматься команда. И ее игра.