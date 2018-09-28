Галицкого номинировали на премию «Сноба» «Сделано в России» за создание парка «Краснодар»

Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий номинирован на премию проекта «Сноб» «Сделано в России— 2018» за создание рекреационно-ландшафтного комплекса «Краснодар» около одноименного стадиона

Шорт-лист премии был объявлен 28 сентября — в день годовщины парка. Галицкий попал в номинацию «Большая страна».

«Перед нами первый городской парк в стране, созданный на частные деньги. Парк вплотную примыкает к стадиону "Краснодар", также построенному Сергеем Галицким. В парке более 30 различных зон, в том числе летний амфитеатр, смотровая площадка, фонтан-каток, который зимой будут использовать как каток с искусственным льдом. Парк проектировался с учетом передвижения маломобильных граждан», — отмечается в описании номинанта.

Также в эту номинацию попали творческий индустриальный кластер «Октава» в Туле, созданный на территории действующего завода, ОАО «Метровагонмаш» и Московский метрополитен за создание поездов новой серии «Москва» и комфортной среды в метро и Наталья Фишман и Казани за проект «Парки и скверы Татарстана».

Всего номинаций восемь: помимо «Большой страны» это «Кино и театр», «Литература», «Медиа», «Наука и технологии», «Бизнес», «Социальный проект», «Музейное дело».

Принять участие в голосовании могут все посетители сайта «Сноба». Победители будут определены на торжественной церемонии, приуроченной к 10-летию проекта «Сноб», в середине ноября.