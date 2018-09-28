Галицкого номинировали на премию «Сноба» «Сделано в России» за создание парка «Краснодар»
Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий номинирован на премию проекта «Сноб» «Сделано в России— 2018» за создание рекреационно-ландшафтного комплекса «Краснодар» около одноименного стадиона
Шорт-лист премии был объявлен 28 сентября — в день годовщины парка. Галицкий попал в номинацию «Большая страна».
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«Перед нами первый городской парк в стране, созданный на частные деньги. Парк вплотную примыкает к стадиону "Краснодар", также построенному Сергеем Галицким. В парке более 30 различных зон, в том числе летний амфитеатр, смотровая площадка, фонтан-каток, который зимой будут использовать как каток с искусственным льдом. Парк проектировался с учетом передвижения маломобильных граждан», — отмечается в описании номинанта.
Также в эту номинацию попали творческий индустриальный кластер «Октава» в Туле, созданный на территории действующего завода, ОАО «Метровагонмаш» и Московский метрополитен за создание поездов новой серии «Москва» и комфортной среды в метро и Наталья Фишман и Казани за проект «Парки и скверы Татарстана».
Всего номинаций восемь: помимо «Большой страны» это «Кино и театр», «Литература», «Медиа», «Наука и технологии», «Бизнес», «Социальный проект», «Музейное дело».
Принять участие в голосовании могут все посетители сайта «Сноба». Победители будут определены на торжественной церемонии, приуроченной к 10-летию проекта «Сноб», в середине ноября.
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Парк «Краснодар» открылся в сентябре 2017 года. Его построили примерно за год. Общая площадь парка — 22,7 га (она увеличится, когда будет готова еще одна очередь на месте цветочного рынка), площадь озеленения — 13,2 га. В парке высадили более 2,3 тыс. деревьев: дуб, граб, ольха, бонсай, тополь, сосна, тюльпановое дерево, клен, туя, декоративная слива. Объекты вымощены и облицованы гранитом, мрамором и известняком.
Forbes в прошлом году назвал Галицкого филантропом года за создание парка, также в 2017 году он получил звание почетного гражданина Краснодара.
И другие события Краснодара с 28 по 30 сентября
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