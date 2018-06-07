Сборная Испании по футболу прибыла в Краснодар. Команду встречают хлебом с солью и казачьими песнями

Краснодарский край

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Вечером 7 мая сборная Испании по футболу прилетела в Краснодар, где будет базироваться во время ЧМ-2018

Самолет с испанцами приземлился в краснодарском аэропорту несколько минут назад.

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Торжественная встреча пройдет на территории Академии ФК «Краснодар», куда команда отправится сразу из аэропорта. Там делегацию встретят народной песней и традиционными хлебом-солью артисты ансамбля казачьей песни «Славица» сельского Дома культуры и спорта ст. Елизаветинской. Также их официально поприветствуют создатель и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий и мэр Евгений Первышов. 

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Как сообщали Юга.ру, сборная будет жить и тренироваться в Академии ФК «Краснодар» и будет платить за аренду 30 тыс. долларов в день. 

В городе к их приезду на маршрутах движения команды установили специальные вывески с флагами Испании и России, а также композитные изображения с символикой турнира. А на стене одной из многоэтажек города появилось изображение Серхио Рамоса — капитана испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной страны.

Помогать зарубежным гостям в городе будут 120 волонтеров. С 9 до 21 часа они будут дежурить в 12 общественных местах.

На ЧМ-2018 «красные фурии» выступят в группе B. В своем первом матче они 15 июня в Сочи сыграют со сборной Португалии, затем 20 июня в Казани встретятся с командой Ирана, а в заключительном туре группового этапа 25 июня в Калининграде сразятся со сборной Марокко.

8 июня на тренировочной площадке ФК «Краснодар» состоится открытая тренировка команды, а 9 июня на стадионе клуба сборная Испании сыграет товарищеский матч с Тунисом.

Краснодар ЧМ-2018

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