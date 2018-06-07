Сборная Испании по футболу прибыла в Краснодар. Команду встречают хлебом с солью и казачьими песнями
Вечером 7 мая сборная Испании по футболу прилетела в Краснодар, где будет базироваться во время ЧМ-2018
Самолет с испанцами приземлился в краснодарском аэропорту несколько минут назад.
���� Â¡Hola, Krasnodar! Â¡Ya estamos aquÃ! Venimos representando a todo un paÃs que espera con ilusiÃ³n lo mejor de nosotros en #Rusia2018.— SelecciÃ³n EspaÃ±ola de FÃºtbol (@SeFutbol) June 7, 2018
Â¡Â¡Y VAMOS A DARLO TODO!!#VamosEspaÃ±a �������� pic.twitter.com/tdY4FHHhq0
Торжественная встреча пройдет на территории Академии ФК «Краснодар», куда команда отправится сразу из аэропорта. Там делегацию встретят народной песней и традиционными хлебом-солью артисты ансамбля казачьей песни «Славица» сельского Дома культуры и спорта ст. Елизаветинской. Также их официально поприветствуют создатель и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий и мэр Евгений Первышов.
Instagram �� [andresiniesta8] |— BarcaTimes (@BarcaTimes) June 7, 2018
"Rusia âœˆï¸������ @sefutbol" pic.twitter.com/csHZj5tvVf
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Как сообщали Юга.ру, сборная будет жить и тренироваться в Академии ФК «Краснодар» и будет платить за аренду 30 тыс. долларов в день.
В городе к их приезду на маршрутах движения команды установили специальные вывески с флагами Испании и России, а также композитные изображения с символикой турнира. А на стене одной из многоэтажек города появилось изображение Серхио Рамоса — капитана испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной страны.
���� La ciudad de Krasnodar ya espera a la @SeFutbol.— El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 5, 2018
âž¡ï¸ Este mural del capitÃ¡n @SergioRamos representa el entusiasmo de sus habitantes por acoger a EspaÃ±a, que se alojarÃ¡ en la Academia del @FCKrasnodar.
(VÃa @IgnacioYbanez)#Rusia2018 pic.twitter.com/1xeVcS1jPr
Помогать зарубежным гостям в городе будут 120 волонтеров. С 9 до 21 часа они будут дежурить в 12 общественных местах.
На ЧМ-2018 «красные фурии» выступят в группе B. В своем первом матче они 15 июня в Сочи сыграют со сборной Португалии, затем 20 июня в Казани встретятся с командой Ирана, а в заключительном туре группового этапа 25 июня в Калининграде сразятся со сборной Марокко.
8 июня на тренировочной площадке ФК «Краснодар» состоится открытая тренировка команды, а 9 июня на стадионе клуба сборная Испании сыграет товарищеский матч с Тунисом.
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