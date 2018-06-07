Сборная Испании по футболу прибыла в Краснодар. Команду встречают хлебом с солью и казачьими песнями

Вечером 7 мая сборная Испании по футболу прилетела в Краснодар, где будет базироваться во время ЧМ-2018

Самолет с испанцами приземлился в краснодарском аэропорту несколько минут назад.

���� Â¡Hola, Krasnodar! Â¡Ya estamos aquÃ­! Venimos representando a todo un paÃ­s que espera con ilusiÃ³n lo mejor de nosotros en #Rusia2018.



Â¡Â¡Y VAMOS A DARLO TODO!!#VamosEspaÃ±a �������� pic.twitter.com/tdY4FHHhq0 — SelecciÃ³n EspaÃ±ola de FÃºtbol (@SeFutbol) June 7, 2018

Торжественная встреча пройдет на территории Академии ФК «Краснодар», куда команда отправится сразу из аэропорта. Там делегацию встретят народной песней и традиционными хлебом-солью артисты ансамбля казачьей песни «Славица» сельского Дома культуры и спорта ст. Елизаветинской. Также их официально поприветствуют создатель и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий и мэр Евгений Первышов.

Как сообщали Юга.ру, сборная будет жить и тренироваться в Академии ФК «Краснодар» и будет платить за аренду 30 тыс. долларов в день. В городе к их приезду на маршрутах движения команды установили специальные вывески с флагами Испании и России, а также композитные изображения с символикой турнира. А на стене одной из многоэтажек города появилось изображение Серхио Рамоса — капитана испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной страны.

���� La ciudad de Krasnodar ya espera a la @SeFutbol.



âž¡ï¸ Este mural del capitÃ¡n @SergioRamos representa el entusiasmo de sus habitantes por acoger a EspaÃ±a, que se alojarÃ¡ en la Academia del @FCKrasnodar.



(VÃ­a @IgnacioYbanez)#Rusia2018 pic.twitter.com/1xeVcS1jPr — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 5, 2018