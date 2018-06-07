Галицкий приобрел самолет стоимостью 70 миллионов долларов — Forbes

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий купил себе бизнес-самолет Gulfstream, сообщает Forbes

Известный краснодарский предприниматель Сергей Галицкий стал обладателем дальнемагистрального бизнес-джета — самолета, предназначенного для выполнения индивидуальных или корпоративных пассажирских перевозок. Галицкий приобрел Gulfstream G650 стоимостью 70 млн долларов с бортовым номером M-YGLF, сообщает Forbes со ссылкой на источник, знающий о сделке.

«G650 — шикарный самолет. Это один из самых ультра-дальних самолетов в своем классе», — рассуждает руководитель информационного портала BizavNews Дмитрий Петроченко.

Максимальная дальность полета Gulfstream G650 — 12 964 километров, максимальная крейсерская высота — 15 545 м. В самолете самый большой в своем классе пассажирский салон шириной 2,59 м, который помогает создать чрезвычайно удобное пространство для 18 пассажиров. Первый перелет самолет совершил 16 февраля и с тех пор регулярно бывает в Краснодаре, где живет Галицкий.

Также Галицкому принадлежит самолет Challenger 604, который сейчас выставлен на продажу, уточняет издание.

Ранее Юга.ру рассказывали, что Сергею Галицкому принадлежит 104-метровая яхта Quantum Blue стоимостью 140 млн евро и реактивный самолет бизнес-класса Embraer Legacy, стоимость которого начинается от 25 млн долларов.