Широков назвал «Краснодар» главным конкурентом «Зенита» за чемпионство

Краснодарский край, Вся Россия

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Бывший игрок сборной России Роман Широков назвал претендентов на победу в чемпионате Российской премьер-лиги сезона-2018/19

В интервью «Спорт-Экспрессу» Широков выразил мнение, что в этом сезоне «Зенит» будет бороться за золото чемпионата России.

«А главным конкурентом в борьбе рискну назвать "Краснодар". Сумеют его игроки поломать свой устоявшийся менталитет, поверить, что они способны на большую победу — то, поверьте, это вполне реально», — сказал бывший футболист.

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По итогам осенней части сезона «Зенит» с 34 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Краснодар» идет вторым, отставая от лидера на одно очко.

В первом матче после зимнего межсезонья питерцы 2 марта сыграют в гостях у «Урала», а «быки» на следующий день проведут выездной матч со «Спартаком».

Напомним, после окончания первой части сезона спортивный обозреватель Алексей Андронов в своей колонке выразил мнение, что черно-зеленые «вполне созрели» для чемпионства.

Колонка Алексея Андронова:

Напомним, после окончания первой части сезона спортивный обозреватель Алексей Андронов в своей колонке выразил мнение, что черно-зеленые «вполне созрели» для чемпионства.

Как сообщали Юга.ру, Роман Широков выступал за «Краснодар» полтора года — вторую половину сезона-2013/14 и сезон-2014/15. До этого он пять лет защищал цвета «Зенита» — с 2008 по 2013 год.

Сейчас Широков занимает должность заместителя гендиректора ФК «Динамо» по спортивным вопросам.

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