Широков назвал «Краснодар» главным конкурентом «Зенита» за чемпионство

Бывший игрок сборной России Роман Широков назвал претендентов на победу в чемпионате Российской премьер-лиги сезона-2018/19

В интервью «Спорт-Экспрессу» Широков выразил мнение, что в этом сезоне «Зенит» будет бороться за золото чемпионата России.

«А главным конкурентом в борьбе рискну назвать "Краснодар". Сумеют его игроки поломать свой устоявшийся менталитет, поверить, что они способны на большую победу — то, поверьте, это вполне реально», — сказал бывший футболист.