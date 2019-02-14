Широков назвал «Краснодар» главным конкурентом «Зенита» за чемпионство
Бывший игрок сборной России Роман Широков назвал претендентов на победу в чемпионате Российской премьер-лиги сезона-2018/19
В интервью «Спорт-Экспрессу» Широков выразил мнение, что в этом сезоне «Зенит» будет бороться за золото чемпионата России.
«А главным конкурентом в борьбе рискну назвать "Краснодар". Сумеют его игроки поломать свой устоявшийся менталитет, поверить, что они способны на большую победу — то, поверьте, это вполне реально», — сказал бывший футболист.
По итогам осенней части сезона «Зенит» с 34 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Краснодар» идет вторым, отставая от лидера на одно очко.
В первом матче после зимнего межсезонья питерцы 2 марта сыграют в гостях у «Урала», а «быки» на следующий день проведут выездной матч со «Спартаком».
Напомним, после окончания первой части сезона спортивный обозреватель Алексей Андронов в своей колонке выразил мнение, что черно-зеленые «вполне созрели» для чемпионства.
Колонка Алексея Андронова:
Напомним, после окончания первой части сезона спортивный обозреватель Алексей Андронов в своей колонке выразил мнение, что черно-зеленые «вполне созрели» для чемпионства.
Как сообщали Юга.ру, Роман Широков выступал за «Краснодар» полтора года — вторую половину сезона-2013/14 и сезон-2014/15. До этого он пять лет защищал цвета «Зенита» — с 2008 по 2013 год.
Сейчас Широков занимает должность заместителя гендиректора ФК «Динамо» по спортивным вопросам.
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