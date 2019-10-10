Время Пахомова. Чем запомнятся 10 лет правления мэра Сочи

Анатолий Пахомов стал мэром города Сочи в апреле 2009 года и пробыл на этом посту два срока. При нем курорт принял зимние Олимпийские игры в 2014 году, Всемирные хоровые игры в 2016 году, чемпионат мира по футболу в 2018 году и другие крупные международные события. В августе 2019-го он покинул пост, и спустя месяц после ухода с должности главы города-курорта стало известно, что чиновник войдет в руководство «Лукойла» на юге России. В одном из первых интервью после своего официального избрания мэром Пахомов сказал, что в истории Сочи наступила новая эра. Юга.ру вспоминают, какой была эта эра.

Противостояние Немцов — Пахомов Вице-мэр Сочи Анатолий Пахомов, возглавлявший до этого Анапу, был назначен исполняющим обязанности главы города-курорта 20 января 2009 года — после того, как его предшественника Джамбулата Хатуова забрали на работу первым замом главы края. Досрочные выборы мэра в Сочи проходили 26 апреля. Основным конкурентом единоросса стал известный российский политик, лидер оппозиционного движения «Солидарность», уроженец Сочи Борис Немцов. На борьбу с ним бросили и краснодарских, и московских журналистов, и политтехнологов. Сам оппозиционер подавал жалобу в горизбирком с требованием снять Пахомова с регистрации за нарушения избирательного законодательства. «Была организована 100% информационная блокада оппозиции, когда ни один телеканал, ни одна радиостанция и ни одна сочинская газета даже за деньги из избирательного фонда отказывалась от обнародования нашей позиции. Ни одной секунды на ТВ и радио, ни одной колонки в газетах даже на правах платной рекламы нам не было предоставлено», — писал после выборов в своем блоге Немцов. В эфир вышли два телефильма, в которых политика обвиняли в развале Советского Союза и Нижегородской области.

Итоговая явка избирателей составила 43,24%. После обработки протоколов со всех 211 участков и данных предварительного голосования кандидат от «Единой России» Анатолий Пахомов набрал 76,86% голосов и стал избранным главой города-курорта. Его ближайшие соперники — Борис Немцов и коммунист Юрий Дзагания — набрали 13,6% и 6,76% голосов избирателей соответственно.

Косметический популизм. Чиновники стали дворниками, а крыши — красными В первые месяцы после своего избрания Пахомов взялся демонстративно наводить порядок в городе — например, заставил чиновников собственноручно мести улицы. Во время одного из обходов по распоряжению мэра из ближайшего дома вынесли первый попавшийся веник и попытались вручить его тем, кто плохо организовал уборку улиц.



«Видно, что у них три-четыре уборщика, которые бегают от меня: я иду туда — перебегают туда. На самом деле системной работы нет. Поэтому придется принимать хирургические меры. Мы не можем оставить центр в таком состоянии, в каком он есть», — сетовал Пахомов.

Вскоре мэр Сочи ввел дресс-код для чиновников: запретил сотрудницам администрации слишком короткие или длинные юбки, яркие колготки с рисунком, обувь на голую ногу и с открытым носком, а также «чрезмерно увлекаться» ювелирными украшениями, ярким макияжем. Для чиновников-мужчин он считал недопустимым носить джинсовую, кожаную и спортивную одежду и обувь, яркие галстуки и галстуки-бабочки. В 2009 году Пахомов заявил, что Сочи «очистят» от бездомных, предложив им трудоустройство. Но, похоже, бродяг на курорте стало меньше только на время Олимпиады, затем все вернулось на круги своя. Круглый год нищие просят милостыню на дорогах, где вечные пробки (Донская, Северная, Островского), «чистят» мусорные баки, просят подаяния у храмов.

2010 год сочинцам запомнился тем, что крыши всех домов на курорте власти потребовали выкрасить в красный цвет — в соответствии с «единым архитектурным обликом». Крыши выкрасили, а вот с пробками не получилось: в конце 2010 года на пресс-конференции Пахомов пообещал, что скоро на сочинских дорогах не будет заторов, но эта проблема оказалась неискоренимой.

Ливни и сели? Ничего страшного не произошло Сочинские дожди сильно подмочили репутацию Пахомова. Потопы на курорте происходили несколько раз в год. Селевые потоки сносили автомобильные и железные дороги и мосты, затапливали жилые дома, нарушали работу коммунальных служб и транспортных предприятий. Объявление в городе чрезвычайной ситуации при Пахомове стало постоянным и привычным явлением. Местные жители вспоминают, что его предшественники обычно не спешили объявлять режим ЧС — хотя сели в Сочи сходили и раньше. Но, возможно, подтопления носили более локальный характер. Во всяком случае, мосты на главных дорогах Сочи не сносило. Нарастающую интенсивность ливней местные жители связывают с олимпийским строительством, ученые — с глобальным потеплением. Возможно, частота объявления ЧС связана и с наводнением в Крымске, после которого в Краснодарском крае в целом сирены стали включать значительно чаще. Однако сам мэр считал, что из-за ливней ничего страшного в Сочи не происходит. «Жители горных сел привыкли к таким ситуациям. Во время интенсивных ливней потоками шла глина, кое-где вода снесла заборы. Но мы живем в регионе, где ЧС возможны. Конечно, в интернете это смотрится страшно. Однако на самом деле ничего страшного не произошло», — сказал мэр на одной из пресс-конференций. В Сочи из-за разгула стихии возникали проблемы в работе аэропорта и ж/д вокзала. Однажды это привело к тому, что в аэропорту скопились 2 тыс. человек, ожидающих вылета. В июне 2015 года в Сочи из-за паводка аэропорт и вокзал и вовсе прекратили работу. Был сильный дождь в горах: за час выпало 100 мм осадков при норме 130 мм за месяц. Ливень привел к подтоплению домовладений в пригородных населенных пунктах. Из берегов вышла река Херота, и рельсы затопило, поезда прекратили движение. Тогда же Пахомова подверг критике недавно назначенный врио губернатора Вениамин Кондратьев. «Говорить о какой-то привлекательности в июне, практически в разгар курортного сезона, когда такая ситуация, это уже стыдно, коллеги. Где деньги, которые вложены в этот современный город? Мы будем разбираться, кто их вложил или не вложил. Ведь изначально понимали, что такое Сочи и горные реки. Это необходимо было учитывать, чтобы создать современные ливневки», — возмущался будущий глава края. Отношения между ним и мэром Пахомовым как-то сразу не заладились. На видео, которое появилось в те же дни, Кондратьев кого-то активно распекает на камеру, а сочинский глава терпеливо смотрит вдаль и вздыхает.

Видео пользователя Леонида Рощина на Youtube, 26.06.2015

В июне 2016 года ливневые дожди стали причиной схода селей, которые перекрыли дорогу к поселкам Алексеевка, Татьяновка, Марьино, Тхагапш Лазаревского района. Всего за час выпало около 90 мм осадков, из берегов вышла река Цуквадже. На автодороге А147 Джубга — Сочи в районе поселка Солонники подмыло берег, и дорога перед мостом просела. В октябре 2018 года в Лазаревском районе Сочи паводок на реке Макопсе повредил 20-метровый участок федеральной трассы А147 Джубга — Сочи. На время прекратилось автомобильное сообщение между Туапсе и Лазаревским районом Сочи: на этом участке нет альтернативных путей, местные жители оказались отрезанными от движения в сторону Туапсинского района. В июле 2019 года из-за схода оползня на обходе города повредился участок дороги недалеко от шестого тоннеля в микрорайоне Мамайка. При каждом сильном дожде дороги и тротуары подтапливаются. Привычная картина для Сочи: после дождя туристы плывут по улицам на надувных матрасах.

Опасная застройка В эти десять лет в Сочи часто горели так называемые самострои — самовольно возведенные строения, которые зачастую пытались узаконивать через суд. Один из резонансных пожаров произошел в апреле 2018 года на улице Пятигорской в пятиэтажном жилом доме с мансардой. Пламя вспыхнуло на верхнем этаже при проведении ремонтных работ в одной из квартир. Жителей дома, около 50 человек, эвакуировали. Огонь распространялся очень быстро, так как мансардный этаж был выполнен из деревянных конструкций без необходимых перекрытий. Этот пожар продемонстрировал грубейшие нарушения строительных норм. В огне пострадали примерно 30 квартир, семь из них сгорели дотла. Дом на Пятигорской был назван самостроем. Многоэтажка расположена на участке, который изначально был предназначен под индивидуальное жилищное строительство. По документам, там должен находиться частный дом высотой не более трех этажей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что «такое ЧП — это наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, преступной застройки». Первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко указывал, что само месторасположение сочинского дома, в котором произошел пожар, не позволило спасателям оперативно потушить возгорание. Правда, после громких слов главы региона и его заместителя никаких значительных кадровых решений в администрации Сочи так и не последовало. Страшный пожар, в котором погибли 11 человек, произошел в адлерской шашлычной в июле 2018 года. В кафе-шашлычной рядом с гостиницей загорелся электропроводник, пламя перекинулось на жилое здание. Всего в кафе погибли четыре человека, в гостинице еще семь. Выяснилось (к сожалению, постфактум), что строения возвели незаконно, а дом незаконно сдавали постояльцам, а под навесом, который сдали арендатору, готовили и продавали еду. Из-за самостроев Сочи стал притчей во языцех. По официальным данным, только в 2012 году в Сочи было выявлено 747 незаконных капитальных объектов строительства. Действия «черных застройщиков» достигли таких масштабов, что борьбу с ними местные власти стали называть своим приоритетом. В 2013 году в Сочи самострои отрезали от света и воды. В 2014 году в Сочи у объектов незаконного строительства выставили посты судебных приставов. В 2015-м — наряды казаков. В 2016 году дома-самоволки Сочи зачем-то даже собрали на интерактивной карте. На тот момент в реестре зданий и сооружений, возведенных с нарушением градостроительного и земельного законодательства, во всех четырех районах курорта значилось 1054 объекта, из них капитального типа — 1036. При Пахомове начали активно сносить самострои, и застройщики никак не могли повлиять на этот процесс. Даже стена самосвалов не помогала. Из-за лишних 20 метров высоты даже арестовали старообрядческий храм Успения Богородицы в Имеретинской низменности. В декабре 2018 года громкий скандал разгорелся вокруг 12-этажного дома на улице Белорусской: суд постановил снести дом. В феврале 2019 года собственники квартир привлекли к себе внимание, нарисовав на крыше многоэтажки буквы SOS и флаг России, и потребовали отменить решение о сносе. В марте рядом с домом на Белорусской появилось граффити со Львом Толстым и надписью «На словах как Лев Толстой, а на деле недострой!». Власти придумали компромисс: в марте мэр Сочи Анатолий Пахомов пообещал не сносить некоторые дома, попавшие в список под снос. В июне мэрия Сочи предложила мировые соглашения и право собственности всем жителям квартир в заселенных домах, признанных незаконно построенными. В июле мэрия Сочи составила список незаконно возведенных зданий, которые предполагается сохранить. В списке 25 объектов: 8 в Адлерском районе, 10 — в Хостинском, 7 — в Центральном. Для этого они должны быть подключены к инженерным сетям нормативной мощности и в целом соответствовать требованиям безопасности. «Думаю, что мы поставили жирную точку на самостроях. Это проблема, которая 20 лет была... Это была самая страшная беда нашего города. Они не особо от меня зависели, но, видит Бог и все вы видели, что я боролся с первого дня, с трудом, но мы эту точку поставили, и это надо удержать», — сказал Пахомов журналистам на практически прощальном пресс-подходе 29 августа 2019 года.

«В Сочи геев нет» Буквально за несколько дней до начала зимних Олимпийских игр мэр Сочи в интервью BBC внезапно заявил, что в его городе геи не живут. Пахомов сказал, что на Кавказе гомосексуальные отношения «не приняты», поэтому в его городе их нет. На вопрос журналиста, придется ли геям, приехавшим на зимнюю Олимпиаду, скрывать свою ориентацию, глава города ответил отрицательно. «Мы просто говорим: это ваше дело, это ваша жизнь. Но это не приветствуется здесь, на Кавказе, где мы живем. У нас в городе их нет», — подчеркнул он. При этом он сразу же уточнил, что не уверен в этом, но лично не знаком ни с одним геем. Пахомов также добавил, что российские власти будут рады всем гостям независимо от их сексуальной ориентации (которую назвал «привычкой»), однако они должны уважать российские законы. «Наше гостеприимство распространяется на каждого, кто уважает законы Российской Федерации и не навязывает свои привычки другим», — уточнил мэр Сочи. С мэром тут же вступил в спор совладелец местного гей-клуба. По его словам, в Сочи гомосексуалов живет больше, чем в другом российском городе, попросту потому, что так сложилось исторически: многие сюда приезжали отдыхать, многие здесь оставались. Предприниматель назвал Сочи одним из самых толерантных городов России, опережающим в этом даже Москву.

Расизм на карнавале Пахомов всегда любил праздники. Он ввел в Сочи новые торжества, в числе которых ежегодный карнавал, посвященный открытию нового курортного сезона. Еще в 2009 году мэр заявил, что открытие сезона станет в Сочи традиционным, и сдержал свое слово. Но были случаи, когда участников карнавала подводило элементарное чувство вкуса. Так, в 2017 году газета Guardian обвинила Сочи в проявлении расизма на карнавале, который прошел за месяц до проведения матча Кубка конфедераций FIFA с участием команды Камеруна. Некоторые участники шествия пришли с раскрашенными черными лицами, в руках они держали бананы. На одной из фотографий с карнавала изображен мужчина в футболке сборной Камеруна по футболу с барабаном в руках, его лицо и руки были окрашены в темный цвет. По мнению спортивного журналиста из Нигерии Лоладе Одевуи, созданный участником карнавала образ крайне некорректен, поскольку банан стал символом выражения пренебрежительного отношения к чернокожим футболистам со стороны расистски настроенных футбольных фанатов. Пахомов встретился с этим журналистом, выразил сожаление о чужом дурном вкусе и подарил Одевуи книгу о Сочи.