В Сочи сносят незаконно построенный на берегу моря жилой комплекс

В Сочи приступили к сносу жилого комплекса из трех литеров в Адлерском районе, который был построен без разрешительной документации

12-этажный ЖК находится на ул. Белорусской, 4. Разрешение в 2009 году выдавалось на стройку двух- и трехэтажных домов.

В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что власти города подавали в суд иск о сносе дома еще на начальном этапе строительства. Однако суд встал на сторону застройщиков, удовлетворив требования о признании права собственности на три многоквартирных дома.

«В сентябре 2016 года суд все же принял решение о сносе самовольно построенных домов. Однако в марте текущего года определением краевого суда это решение было отменено. В связи с тем, что земельный участок, на котором расположены объекты, находится в водоохраной зоне, в августе администрация подала заявление в суд об отмене решения, которым, по сути, были узаконены эти объекты. В итоге суд установил, что дома на Белорусской, 4 были построены с нарушением градостроительных норм, они являются небезопасными и создают угрозу жизни и здоровью гражданам. Суд принял решение о сносе», — говорится в сообщении.

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский на пресс-конференции 18 декабря сообщил, что основная задача теперь — добиться сноса этих объектов. По его словам, во время шторма волны бьются о первые этажи строений.