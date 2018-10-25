В Лазаревском районе Сочи паводок разрушил часть автодорожного моста
В Лазаревском районе Сочи паводок на реке Макопсе повредил 20-метровый участок федеральной трассы А147 Джубга — Сочи
В связи с этим прервано автомобильное сообщение между Туапсе и Лазаревским районом Сочи. Возле реки Макопсе нет альтернативных путей для движения транспорта.
«Дорожники приступят к ликвидации последствий стихии одновременно с окончанием обильных осадков и понижением уровня воды в реке. В районе ЧС идет сосредоточение необходимых сил и средств, осуществляется подвоз материалов. Пострадавших в результате повреждения подхода к мосту через реку Макопсе нет», — сообщили в пресс-службе Управления дорог «Черноморье».
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На территории Сочи и Туапсинского района продолжает действовать штормовое предупреждение. Повышение уровня воды до критических отметок зафиксировали в Туапсе, Дагомысе, населенных пунктах вдоль автодороги Майкоп — Туапсе через Шаумянский перевал, где на реке Цыпка 24 октября паводки повредили автодорожный мост. Также нельзя проехать из Лазаревского района Сочи в направлении Туапсе и Джубги, отметили в пресс-службе.
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