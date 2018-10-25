В Лазаревском районе Сочи паводок разрушил часть автодорожного моста

В Лазаревском районе Сочи паводок на реке Макопсе повредил 20-метровый участок федеральной трассы А147 Джубга — Сочи

В связи с этим прервано автомобильное сообщение между Туапсе и Лазаревским районом Сочи. Возле реки Макопсе нет альтернативных путей для движения транспорта.

«Дорожники приступят к ликвидации последствий стихии одновременно с окончанием обильных осадков и понижением уровня воды в реке. В районе ЧС идет сосредоточение необходимых сил и средств, осуществляется подвоз материалов. Пострадавших в результате повреждения подхода к мосту через реку Макопсе нет», — сообщили в пресс-службе Управления дорог «Черноморье».

Сотрудники полиции ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что движение в указанном направлении будет открыто предварительно только во второй половине дня.

На территории Сочи и Туапсинского района продолжает действовать штормовое предупреждение. Повышение уровня воды до критических отметок зафиксировали в Туапсе, Дагомысе, населенных пунктах вдоль автодороги Майкоп — Туапсе через Шаумянский перевал, где на реке Цыпка 24 октября паводки повредили автодорожный мост. Также нельзя проехать из Лазаревского района Сочи в направлении Туапсе и Джубги, отметили в пресс-службе.

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Как писали Юга.ру, днем 23 октября в Туапсинском районе за шесть часов выпало рекордное количество осадков, в результате подтопило ряд населенных пунктов и водозаборы.

Из-за потопа остановили движение поездов, местами есть перебои с подачей электроэнергии.