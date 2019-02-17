В Сочи на доме, который сносят, владельцы квартир изобразили сигнал SOS и флаг России

В Сочи собственники квартир нарисовали на крыше многоэтажки флаг России и потребовали не сносить ее

Как сообщали Юга.ру, в декабре в Сочи начали сносить 12-этажный жилой комплекс из трех литеров в Адлерском районе, который был построен без разрешительной документации. ЖК находится на улице Белорусской, 4. Разрешение в 2009 году выдавали на стройку двух- и трехэтажных домов.

Собственница квартиры Марина Гусева сообщила «Интерфаксу-Юг», что дом зарегистрирован в Росреестре и поставлен на налоговый и кадастровый учеты. Однако он попал под снос как незаконно возведенный. Такое решение вынес Адлерский районный суд.

Она пояснила, что в связи с этим другие собственники провели акцию и нарисовали на крыше 50-метровый флаг России и сигнал бедствия SOS. По словам Гусевой, они надеются, что это увидят с бортов самолетов высокопоставленные чиновники и примут меры.

Ранее мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что на курорте снесут более 50 незаконно построенных домов. Власти ищут инвесторов, для проведения сносов. Глава города пообещал инвестору, который снесет незаконно построенные дома, передать в собственность земельный участок.