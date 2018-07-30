Сгоревший в Сочи дом незаконно сдавали постояльцам

Краснодарский край

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На сайте бесплатных объявлений Avito размещено объявление о сдаче дома на улице Просвещения, 81, который сгорел ночью 30 июля

В объявлении говорится о сдаче дома на четырех человек. Также имелись три комнаты на трех человек и общая кухня.

«Больше не сдаем, дом сгорел», — ответили порталу Юга.ру по телефону, указанному на сайте Avito.

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Власти Сочи пока не дали официальных комментариев по этой ситуации, подчеркивая, что сгорели «временные строения — навес для общепита и металлические конструкции».

© Фото с сайта avito.ru
© Фото с сайта avito.ru
© Фото с сайта avito.ru
© Фото с сайта avito.ru

Как сообщали Юга.ру, ночью 30 июля в Адлерском районе произошел пожар, в котором погибли восемь человек, в том числе ребенок. Еще трое пострадавших госпитализированы. Предпложительно, жертвами пожара стали наемные рабочие — граждане Армении. 

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По предварительной информации, сгоревшие строения не были предназначены для размещения людей. Возможной причиной возгорания назвали взрыв самогонного аппарата.

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