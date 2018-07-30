Сгоревший в Сочи дом незаконно сдавали постояльцам

На сайте бесплатных объявлений Avito размещено объявление о сдаче дома на улице Просвещения, 81, который сгорел ночью 30 июля

В объявлении говорится о сдаче дома на четырех человек. Также имелись три комнаты на трех человек и общая кухня.

«Больше не сдаем, дом сгорел», — ответили порталу Юга.ру по телефону, указанному на сайте Avito.