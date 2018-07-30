Среди погибших при пожаре в Сочи — пять женщин, в том числе из Архангельска и Армении. Под сгоревшим навесом готовили и продавали еду

Стали известны личности части погибших при пожаре в Адлерском районе Сочи

Подробности о происшествии сообщили в мэрии Сочи. Отмечается, что полностью выгорели строение, выполненное из металлических конструкций, обшитых легковоспламеняющимся сайдингом, и примыкающий к нему навес мелкорозничной торговли, оборудованный для приготовления и приема пищи.

«Погибли восемь человек, в том числе девочка девяти лет. На данный момент установлено, что пятеро из погибших женщины, две из Архангельска, одна — гражданка Армении, личности еще двоих сейчас устанавливаются. Три человека получили ожоги и травмы различной степени тяжести», — уточнили в администрации курорта.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, двое на вертолетах были доставлены в краевой ожоговый центр. Третий пострадавший — подросток 16 лет получает лечение в детской больнице Сочи.

Мэр города Анатолий Пахомов выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщали Юга.ру, пожар произошел ранним утром 30 июля. Огонь, распространившийся на площади 300 кв. метров тушили два часа.

По предварительной информации, сгоревшие строения не были предназначены для размещения людей. Однако на сайте бесплатных объявлений Avito размещено объявление о сдаче этого дома. Кроме того, строение оказалось самостроем.

Ранее появлялась информация, что жертвами пожара стали наемные рабочие — граждане Армении, а также что причиной пожара мог стать взрыв самогонного аппарата.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).