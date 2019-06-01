Прихожане сообщили об аресте старообрядческого храма в Сочи

На старообрядческий храм Успения Богородицы в Имеретинской долине в Сочи наложили арест и запретил прихожанам заходить на его территорию

Об этом постоянный член комиссии старообрядных приходов в составе Московского патриархата Леонид Севастьянов 1 июня сообщил «Интерфаксу». Информацию порталу Юга.ру подтвердил настоятель храма иерей Артемий Ефимов.

«Прихожанам запретили заходить в храм и молиться. При этом, насколько мне известно, в суде уже лежит иск от администрации города Сочи о сносе храма», — рассказал Севастьянов.

Храм во имя Успения Пресвятой Богородицы Древлеправославной церкви находится в поселке Некрасовском, куда переселили староверов во время строительства олимпийских объектов в Сочи (деревня старообрядцев находилась на месте нынешнего Олимпийского парка; чтобы переселить их, власти построили новый поселок, а в парке осталась только часть старообрядческого кладбища — прим.). Община состоит из древлеправославных христиан, староверов-некрасовцев, возвратившихся в 1911 году из Турции в Россию и основавших поселение в Нижнеимеретинской низменности.

Во время олимпийской стройки староверы согласились уступить свою землю в обмен на устное обещание прежнего губернатора Кубани Александра Ткачева о строительстве нового храма. Участок под него выделили в новом поселке, но строительство не начиналось. В итоге старообрядцы начали строить храм сами.

По словам иерея Артемия Ефимова, когда община получила землю под храм и согласовывала с мэрией эскизный план, было согласовано строительство храма высотой 27 метров. Высотность при строительстве соблюли. Однако в 2014 году мэрия изменила правила землепользования и землеустроения, и максимальную высотность в этой зоне снизили с 32 метров до 12.

«На нас подала иск в суд администрация Сочи, требуя снести храм по причине нарушения высотности. Но мы не собираемся этого делать — как можно сносить храм? Тем более мы не являлись никакими самостройщиками — не раз напоминали об обещании Ткачева всем инстанциям, в том числе Владимиру Путину. Эта история длится уже девять лет. У нас отняли нашу землю, храм нам никто не построил, как было обещано. Мы строим его сами, но и сейчас нас пытаются сделать еще более незаметными. Что это за храм может быть — 12 метров?» — отметил Артемий Ефимов.

Он уточнил, что суд состоялся без ведома общины, здание приставы опечатали четыре дня назад. Однако 31 мая они сняли печати и разрешили прихожанам заходить туда. Однако иск о сносе администрация курорта не забирала.

Комментарием мэрии Сочи по этому вопросу портал Юга.ру не располагает.