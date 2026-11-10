Путешествия, автомобили и тысячи призов: в «Пятёрочке» начался новогодний «Рябинобум»

В магазинах торговой сети «Пятёрочка» стартовала новогодняя акция «Рябинобум» с тысячами призов. Среди них — более 9000 подарков, которые можно получить за обычные покупки, и еще 1700 призов, которые разыгрываются среди участников. В их числе — автомобили, путешествия, гаджеты и не только. Участие в «Рябинобуме» могут принять жители Краснодарского края, Ростовской области и других регионов России. Удача или приз Отправиться на Байкал, увидеть северное сияние, выиграть один из трех автомобилей? В этом году «Пятёрочка» предлагает добавить к новогодним желаниям еще несколько пунктов. Среди призов в розыгрыше «Рябинобума» — гаджеты, бытовая техника, денежные вознаграждения, подарочные сертификаты и путешествия. Три автомобиля предоставит генеральный партнер акции «Апельсин». В числе суперпризов от «Пятёрочки» — сертификаты на покупки номиналом 100 тысяч рублей.

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Испытать удачу — не единственный способ получить подарок. В «Магазине призов» предусмотрено более 9000 призов, включая фирменный мерч «Пятёрочки», сертификаты на покупки и баллы лояльности «Х5 Клуба» (от 10 тысяч до 500 тысяч баллов). Главная особенность «Рябинобума» — возможность выбирать, на что потратить накопленные рябинки. Это специальная игровая валюта акции, которую можно заработать за покупки и выполнение заданий, а затем обменять на билеты в понравившиеся розыгрыши или накопить на гарантированную награду.

© Изображение предоставлено ТС «Пятёрочка»

Покупки — это к рябинкам Для участия в «Рябинобуме» достаточно открыть мобильное приложение «Пятёрочка», подтвердить участие в акции и выбирать задания, которые больше нравятся. Например, совершить покупку на 700 рублей, купить товары партнеров акции или заказать продукты с доставкой. За выполнение заданий начисляются рябинки. Выполнять все задания необязательно. Накопленные рябинки можно потратить на билеты для участия в розыгрышах стоимостью от 15 до 300 рябинок, при этом на понравившийся приз можно приобрести сразу несколько билетов — это увеличит шансы на победу. За выполнение отдельных заданий можно получать купоны на товары за 1 рубль. Все покупки автоматически учитываются при использовании карты лояльности «Х5 Клуба», а информация о выполненных заданиях и накопленных рябинках отображается в мобильном приложении.